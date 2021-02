Vírusölő huzatot tesztelnek a lyoni és a párizsi buszokon

Nem akármilyen üléshuzatokat tesztelnek a lyoni és párizsi tömegközlekedési eszközökön: a baktériumok 99,9 százalékát megsemmisíteni képes technológiát.

A francia Trajet-Aude vállalat által kifejlesztett szövet

nemcsak a baktériumoknak, de a vírusoknak sem kegyelmez, így a koronavírus ellen is hatékony védelmet jelenthet

– jelentette az MTI a Le Figaróra hivatkozva.

Széles körben a tömegközlekedési eszközöket tekintik a fertőzés egyik melegágyának, s bár az illetékesek járatsűrítéssel és fertőtlenítéssel próbálják biztosítani a higiéniát, egy ilyen vírusölő huzat hozzájárulhat a védekezés hatékonyságához.

A belső tesztek azt mutatták, hogy 99,9 százalékban megsemmisülnek a vírusok és a baktériumok, az eredményt egy független laboratórium is megerősítette

– hangsúlyozta a cég képviselője.

Az eredetileg öntisztító terméknek fejlesztett szövet fotokatalízissel irtja a rákerülő baktériumokat és kórokozókat.

Magát a szövetet titán-dioxidba mártják, az érc pedig a napfény vagy művilágítás hatására aktiválódik és megsemmisíti a szövetre kerülő molekulákat, lényegében megtisztítja önmagát.

A Le Figaro emlékeztet, hogy bár több tanulmány is cáfolta annak lehetőségét, hogy a vírus különböző felületekről is átugorhat az emberre, a tömegközlekedésen utazók továbbra is félnek ettől.

A koronavírus-járvány nem csupán a huzatfejlesztő cégnek mozgatta meg a fantáziáját, más francai cégek belevetették magukat a vírusölő termékek fejlesztésébe.

A Bioserenity például egyszer használatos vírusölő maszkot dobott a piacra, elsősorban az egészségügyi dolgozók számára.

A Proneem biotechnológiai vállalat pedig a Viral Stop nevet viselő anyaggal bevont, mosható arcmaszkjáról ígéri azt, hogy fél órán belül elpusztítja az rákerülő vírusokat.

Népszerűek a vírusölő orrspray-k is, amelyekből többfélét is forgalomba hoztak az elmúlt hónapokban. A francia fogyasztóvédelmi szervezetek azért figyelmeztetnek, hogy nem mindegyik egyformán hatékony, érdemes használatuk előtt utánuk olvasni.