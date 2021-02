Karanténba teszi Spanyolország a Brazíliából és Dél-Afrikából érkezőket

Spanyolország karanténkötelezettséget vezet be a Brazíliából és Dél-Afrikából beutazók számára – jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter az MTI tudósítása szerint. A koronavírus-járvány alatt eddig több hullámban is komoly veszteségeket szenvedő ország ezzel az intézkedéssel védené ki, hogy az új vírusvariánsok intenzíven terjedni kezdjenek.

Az említett országokból akár átszállással érkezőknek tíz napot karanténban kell tölteniük.

Spanyolországban a brazil vírusmutációból két, a dél-afrikai változatból hat esetet diagnosztizáltak eddig - részletezte hozzátéve, hogy a brit verziót 613 fertőzöttnél azonosították.

Brazíliából és Dél-Afrikából eleve csak a spanyol és andorrai állampolgárokat, illetve az érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldieket engedik be, akiknek 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet is be kell mutatniuk. Emellett a repülőtéren antigéntesztet is elvégeznek rajtuk.

A karanténkötelezettségről szóló rendeletet életbelépésének ideje még nem ismert, mert az illetékes bíróság jóváhagyására vár.

Az egészségügyi miniszter kiemelte, hogy tovább csökken a koronavírus terjedése Spanyolországban, százezer emberből átlagosan 350-en fertőzöttek. Egy hete számuk 540 volt. A koronavírus elleni oltás első dózisát mintegy 2,7 millióan kapták meg, mindkét adagot pedig 1,1 millióan. Spanyolországba eddig 3,6 millió dózis oltóanyag érkezett – mondta.

Carolina Darias beszámolt arról, hogy a Pfizer/BioNTech-vakcinából áprilistól kezdve további 20,8 millió adag érkezik az Európai Unió és a gyógyszergyár közötti új megállapodásnak köszönhetően.

A spanyol kormány korábbi közlése szerint a vásárlás vakcinánként 15,5 euróba, összesen 322,4 millió euróba kerül.

A szállítás ütemezése a második és harmadik negyedévben 7,8-7,8 millió, az utolsó negyedévben 5,2 millió oltóanyag lesz.

Februárban viszont a korábban várt 4 millió adag helyett 3,8 millió érkezik, mert a Moderna gyógyszergyár arról tájékoztatta a spanyol kormányt, hogy csak a tervezett mennyiség mintegy felét, 200 ezer adagot tud szállítani gyártási nehézségek miatt. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy márciusban pótolja az elmaradt tételeket. A tárcavezető ezzel kapcsolatban ismét elmondta: tisztában voltak azzal, hogy az első negyedévben csak korlátozott mennyiségben áll majd rendelkezésre vakcina.

Véleménye szerint áprilistól felgyorsul az oltások üteme, ezért az oltási stratégiában már meghatározták, hogy a prioritást élvező csoportok után kor szerint haladnak tovább az idősektől a fiatalok felé. A cél az, hogy március végére a nyolcvan év felettiek 80 százaléka be legyen oltva - jegyezte meg.

Kitért arra, hogy mivel az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár vakcinájának alkalmazásánál 55 éves korhatárt vezettek be, ezért a 45 és 55 év közöttiek oltását megkezdik a vakcinával, ha a befejeződik a fertőzésveszélynek kitett szakmai csoportok, például rendőrök, tanárok oltása.