A szakértők arra kérték az Egyesült Államok lakosságát, hogy vigyázzanak a csapvíz ivásával, mert a csatornák az időjárás miatt könnyen megsérülhettek és ezáltal a víz minősége is romolhatott – írja az NBC News.

Szerdán már írtunk arról, hogy az Egyesült Államokat jelenleg extrém hideg időjárás sújtja, amely a lakossági áramellátást is akadályozza.

A nehézségekre még egy lapáttal rátesz, hogy a texasi lakosságnak a hatóságok most azt javasolták,

hogy ha csapvizet akarnak inni, akkor előtte legalább forralják fel azt, ha tudják.

Erre azért lehet szükség, mert a vízbe a csatornák sérülése miatt olyan anyagok is bekerülhettek, amelyek nem tesznek jót, ha bekerülnek az ember szervezetébe. Ezeket viszont a víz felforralás által semlegesíteni lehet – közölték.

Egyes helyeken eközben teljes mértékben leállították a vízszolgáltatást a csatornarendszeren keletkezett sérülések miatt.

Emellett az áramkimaradások miatt a házak felfűtése is egyre komolyabb gondot jelent a helyiek számára. Méghozzá olyannyira, hogy néhány háztartásban már elkezdték eltüzelni a régi bútorokat is.

Mindeközben pedig egyre biztosabbnak tűnik, hogy pénteken egy újabb lehűlés érkezik a térségbe, ami nem kecsegtet rózsás kilátásokkal a helyiek részére.

Az Egyesült Államokon belül most már az utazás és a szállítás is ellehetetlenül: a közutak lefagytak, a repülőjáratok többségét pedig lemondták. A válság miatt számos iskolát is be kellett zárni.