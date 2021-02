Ellenőrzött robbantás vetett véget Donald Trump hatalmának

Szimbolikusan is véget ért Donald Trump volt amerikai elnök és ingatlanmilliárdos hatalma az Egyesült Államokban, Atlantic Cityben, ahol egy ellenőrzött robbantással porig rombolták az egykor a volt amerikai elnök tulajdonában lévő szállodát, a Trump Paza Hotel & Casinót – írja a The New York Times.

Az épület helyi idő szerint szerda reggel 9 órakor dőlt össze, hatalmas porfelhőt hagyva maga után. A detonációt elindító gomb megnyomására éppen úgy licitálni lehetett, mint egy VIP-helyre az óceánparti páholyban. Utóbbiért akadt, aki 575 dollárt (átszámítva 170 ezer forintot) csengetett ki. De lehetett nézni a pusztulást egy távolibb, alkalmi parkolóból is, amelynek az első sorban lévő helyeiért mindössze 10 dollárt kértek el.

Véget ért egy nem túl dicsősége korszak. Szimbolikus, nyilván – mondta érzéseiről a The New York Timesnak egy VIP-jegy tulajdonosa, Jennifer Owen valahol a fanyalgás és az ujjongás határán.

A Trump Paza Hotel & Casino 1984-ben nyitotta meg kapuit. Ez volt Atlantic City tizedik kaszinója, fényűző épületében megfordultak illusztris vendégek, nagystílű szerencsejátékosok, de rendeztek itt nehézsúlyú bokszmeccset is. Egyikük Mike Tyson és Michael Spinks címmérkőzése volt 1988. június 27-én.

Az üzlet végül a 2000-es évekre indult el a lejtőn, és vergődött el 2014. szeptember 16-ig, amikor a szálloda örökre bezárta kapuit. Akkor már rég nem Donald Trumpé volt. A későbbi amerikai elnök öt évvel azelőtt, 2009-ben eladta.