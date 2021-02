Már naponta 1,7 millió amerikait oltanak be Covid-19 ellen

Naponta 1,7 millió embert oltanak be koronavírus ellen az Amerikai Egyesült Államokban, ez a szám jóval meghaladja az egy hónappal ezelőtti napi egymilliót – közölte a Fehér Ház az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ adataira hivatkozva.

Az embereket elkezdték beoltani a Moderna- és a Pfizer-vakcinák második adagjával.

Keddig több mint 56 millió adag vakcinát adtak be a Covid-19 betegség ellen az Amerikai Egyesült Államokban – írta az MTI.

Joe Biden amerikai elnök többször is hangoztatta: az a célja, hogy első száz hivatali napja alatt 100 millió amerikait oltsanak be. Szakértők szerint mindehhez gyorsulnia kell az oltások ütemének, és akkor teljesíthető az elnök másik ígérete is, miszerint a nyár végéig valamennyi amerikai felnőtt megkapja az oltását.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint kedden az Amerikai Egyesült Államokban több mint 62 ezer új Covid-19-esetet és 1756 halálos áldozatot regisztráltak. A Covid-19 okozta halálozások száma meghaladta a 488 ezret az országban. Arizona államban két szomorú rekord keletkezett: a fertőzöttek száma meghaladta a 800 ezret, a koronavírus több mint 15 ezer ember életét követelte.

Napi százezer oltás Mexikóban

Mexikóban a hatóságok már több mint egymillió koronavírus elleni oltást adtak be egészségügyi dolgozóknak, valamint időseknek. Hugo López-Gatell egészségügyi miniszterhelyettes elmondta: Latin-Amerikában. Mexikó kezdte meg elsőként a lakosság oltását.

Az elmúlt napon több mint százezer embert oltottak be.

Hétfőn kezdték meg az idősek oltását. A kormány azt tervezi, hogy a 15,7 millió idős ember beoltását április közepére befejezi, s így reményeik szerint 80 százalékkal kevesebben halnak meg a kórban. Mexikóban a járvány kirobbanása, 2020 februárja óta az egészségügyi hatóságok adatai szerint 2,2 millió ember fertőződött meg. A halálos áldozatok száma meghaladja a 177 ezret, a Covid-19 betegségből 1,57 millióan már felépültek.