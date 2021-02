Pozsonyi kormányülés: most dől el a Szputnyik vakcina sora

A csütörtök délelőtti kormányülés előtt a szlovák koalíciós pártok képviselői eltérően vélekedtek az orosz vakcináról. Lényegében most kellene dönteniük arról, hogy rendelnek-e Szputnyik V-t, annak ellenére, hogy az EU szakhatóságai még nem engedélyezték hivatalosan az oltást. A pozsonyi kormány a katasztrofális járványügyi helyzetben próbál meg védőoltásokat beszerezni, mert a korábban rendelt kontingensek csak lassan, akadozva érkeznek, miközben drámaian megugrott a fertőzöttek száma.

Milan Krajniak munkaügyi miniszter örülne, ha a szlovákok választhatnának a Covid-19 elleni oltások közül, ezért szerinte van értelme Szlovákiába behozni az orosz Szputnyik V-vakcinát. Richard Sulík gazdasági miniszter viszont azt hangsúlyozta, hogy pártja álláspontja szerint minden vakcinát jóvá kell hagynia az illetékes európai vagy szlovák hatóságnak.

Támogatom, hogy minél több embernek segíthessünk, és hogy lehetőség szerint mindenki kiválaszthassa, mivel oltják be”

– mondta Krajniak a szerdai kormányülés előtt. Emlékeztetett arra, hogy a járványügyi bizottság szakértői pozitívan értékelik, hogy többféle, köztük az orosz vakcinával is védekezhetünk a Covid-19-járvány ellen, és arra is rámutatott, hogy több pedagógus is jelezte az AstraZeneca oltás utáni mellékhatásokat. „Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter arról tájékoztatott bennünket, hogy sokan ezért nem akarják beadatni maguknak az AstraZeneca vakcináját, inkább a Szputnyikot” – mondta Krajniak.

Ján Mičovský mezőgazdasági miniszter meggyőződése az, hogy az ország olyan oltást vásároljon, amelynek minden tanúsítványa megvan. "Fontos, hogy minél több ember megkapja a védőoltást” – mondta Mičovský. Andrej Doležal közlekedésügyi miniszter közölte, meghallgatja a szakértők véleményét, és annak alapján fog dönteni az orosz vakcináról.

Amennyiben kint élőként személyes tapasztalata van a kialakult helyzetről, írja meg nekünk: ugyelet@index.inda.hu.