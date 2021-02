Nemcsak egészségügyi és gazdasági válsággal, de a kormánykoalíció egyre mélyülő konfliktusaival is szembesülnie kell Igor Matovič szlovák miniszterelnöknek. A kormányválsággal fenyegető folyamat mögött számos esemény, rossz döntés húzódik meg. Az Index Szlovákiában élő nyilatkozók segítségével mutatja be a jelenség hátterét.

Kapkodás, vezetői inkompetencia és persze némi balszerencse is hozzájárult ahhoz, hogy Pozsony szerdán a járvány megfékezésére nemzetközi segítségért folyamodott. Az éppen egy éve, 2020 márciusában kormányra került Igor Matovič szlovák miniszterelnök ugyanis a korrupció, az úgynevezett maffiaállam elleni küzdelemmel nyerte meg a választásokat, a természet azonban felülírta a kormányprogramot. A főszerep a koronavírus-járvány elleni védekezésé lett.

A jelek szerint azonban ez meghaladja a kabinet képességeit. Egy, a pozsonyi politikát jól ismerő kormányzati forrás az Indexnek elmondta, Matovič többszörösen hátrányos helyzettel találta szemben magát. Mindenekelőtt kifejezetten rossz volt az időzítés: bár a kormány valóban erélyesen lépett fel a korrupció ellen, az már tavaly tavasszal sem volt kellő hatással a közhangulatra.

Lényegében hagyták, hogy a hatóságok tegyék a dolgukat. Ennek következtében több bíró, rendőrségi tisztviselő ellen eljárás indult, hamarosan azonban az egészségügyi rendszer került a figyelem középpontjába

– fogalmazott forrásunk. Hozzátette, a szlovák kormány eredményességét csökkentette, hogy a négypárti koalícióban alapvető érdekellentétek húzódnak meg. Míg ugyanis az OĽaNO (Egyszerű Emberek és Független Személyiségek) és a Sme rodina (Család Vagyunk) érdeke a sikeres járványkezelés, a gazdasági minisztert is adó SaS folyamatosan az intézkedések könnyítését sürgette. Ahogyan a járvány begyűrűzött a gazdaságba, úgy lett egyre mélyebb a szakadék Matovič és Richard Sulík gazdasági miniszter között.

Ebből a konfliktusból következett, hogy Sulík decemberben elszabotálta az új antigénteszt-beszerzést, ezért nem történhetett meg karácsony előtt az újabb országos tesztelés. De forrásunk szerint Matovič aktivista természete, kapkodása is hozzájárult a járványkezelés sikertelenségéhez. A politikai konfliktusok között őrlődő kormányfő például tavaly év végén későn döntött a határok lezárásáról, ennek következtében a koronavírus gyorsabban terjedő, brit variánsa könnyen elterjedhetett az országban. A jelenlegi egészségügyi válság mögött részben ez húzódik meg.

Bár még korai lenne kormányválságról beszélni, az már látszik, hogy töredezik a koalíció. Jól jelzi ezt a nyilvánosság előtt folyó konfliktusok mellett az is, hogy épp a napokban lépett ki egy parlamenti képviselő az egyik kormánypártból, így egy másik felfüggesztés miatt tovább apadt a kormánytöbbség

– folytatta. Legutóbb, szerdán, Miroslav Kollár képviselő távozott a koalícióból, a politikus a járványkezelés kudarcával indokolta döntését. Mint fogalmazott, a kormány által bevezetett óvintézkedések nem működnek, ezért a politikai konzekvencia levonására és a világjárványt kezelő menedzsment lecserélésére szólított fel. Nyersebben fogalmazott a parlamenten kívüli Hlas párt vezetője, Peter Pellegrini. A volt miniszterelnök már a kormány lemondását és előre hozott választások kiírását követelte szerdán.

Különösen fájó szavak lehetnek ezek Matovič számára, miután tömeges tesztelési programjával a tavalyi első hullám idején Szlovákia a térség bezzegországává nőtte ki magát. A járványkezelés azonban hibásnak bizonyult, a fertőzést bizonyító antigéntesztek ugyanis hamis biztonságérzetet keltettek az emberekben.

Erről az Index egyik, Szlovákiában élő olvasója is beszámolt. Megkeresésünkre elmondta: a negatív teszteredménnyel rendelkezők körében enyhült a fegyelem, kevésbé tartották be a védekezési szabályokat, szabadabban kezdtek mozogni. De a külföldi utazásokat sem korlátozták eléggé Szlovákiában, olvasónk szerint a határátlépéshez egyetlen negatív teszt is elég volt, azt is csak szúrópróbaszerűen ellenőrizték.

„Nagyon sok szlovák dolgozik külföldön, akik viszonylag könnyen jöttek-mentek. ez is hozzájárulhatott a vírus terjedéséhez”

– fogalmazott. Mindez pedig az egészségügy végső kimerüléséhez vezetett. Az Index által megkeresett mindkét forrás arra hívta fel a figyelmet, hogy már a tavalyi, tömeges tesztelés súlyos energiákat követelt az egészségügyi dolgozóktól. Sokan ráadásul megbetegedtek, ami még nagyobb terhelést jelentett a munkaképes szakemberekre nézve. Ebbe a helyzetbe gyűrűzött be a rossz döntések miatt elszabadult új koronavírus-mutáció, amire válaszul Szlovákia szerdán nemzetközi segítséget kért.

(Borítókép: Igor Matovič. Fotó: Francisco Seco / MTI / EPA)