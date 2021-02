Kirúgták a pincérnőt, mert nem akarta azonnal beoltatni magát

Azonnali hatállyal felmondtak egy New York-i pincérnőnek, Bonnie Jacobsonnak, mert munkaadójától azt kérte, hogy addig ne oltsák be, amíg nem tud meg eleget a vakcina hatásáról a gyermekvállalásra. A Red Hook Tavern nevű étterem türelem helyett kirúgta a nőt – adta hírül a CBS.

New York államban kinyithattak a vendéglátó helyek kerthelyiségei, illetve a szektor dolgozói is elsőbbséget élveznek az oltásoknál, mert munkájuk miatt naponta nagyon sok emberrel kerülnek kapcsolatba és így jóval nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve. Ezzel sokan élnek a szövetségi államban, egész étteremláncok jelentkeztek be oltásra, hiszen dolgozóik védettségével sokkal nagyobb biztonságban végezhetik szolgáltatásaikat és vélhetően előbb térhet vissza az élet is a megszokott körülmények közé.

A brooklyni étterem kirúgott pincérnője a CBS-nek elmondta, hogy mindez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy

az étterem dolgozóit először e-mailen értesítették, majd egy újabb üzenetben arról, hogy a vendéglátóhely dolgozóinak kötelező az oltás.

Csak azoknak nem kell vakcináltatniuk magukat, akiknek valamilyen betegsége ezt indokolja számukra.

Bonnie Jacobson a CBS-nek elmesélte, ő pusztán időt kért munkaadójától, hogy tájékozódhasson a vakcina termékenységre gyakorolt hatásairól, mert gyermekvállalás előtt áll. Leírta munkaadójának, hogy

az eddig az elvégzett tesztjei mindig negatív eredményt mutattak, illetve egyelőre nincs elegendő adat a termékenységre, a terhességre gyakorolt hatásokról, így ő nem tud nyugodtan dönteni erről.

Ezután az étterem e-maileen mondott fel a nőnek, azt írták neki, hogy munkavégzéséhez szükséges az oltás, és ha mégis vállalná, akkor jelezze ezt.