Vakcinahiány: India közbelép, Kína őszinte sajnálatára

Bár Magyarország is ötmillió adagot vásárolt a kínai Sinopharm vakcinából, mindenki beoltásához ma egész egyszerűen nincsen elegendő adagja senkinek sem. Itt jön a képbe India, mely évek óta a világ gyógyszertáraként reklámozza magát.

„Vaccine maitri”, vagyis vakcinabarátság címen hirdette meg a világjárványra reagáló diplomáciai programját India miniszterelnöke, Narendra Modi. A dél-ázsiai ország vezetője január 20-án beszélt először a hindu névvel meghirdetett tervről, azóta pedig sorra érkeznek a hírek India nagylelkű adományairól. Első körben Bhutánnak, a Maldív-szigeteknek, Nepálnak, Bangladesnek, Mianmarnak, Mauritiusnak, Srí Lankának, Bahreinnek és a Sychelle-szigeteknek adott ingyen szállítmányt Covaxin nevű vakcinájából Új-Delhi, de más országokat is segített orvosokkal, egészségügyi eszközökkel.

Külügyminisztériumok közlése szerint a program meghirdetését követő két hét alatt 15.6 millió adag vakcinát ajándékoztak el, összesen tizenhét országnak.

A The Better India portál pedig azt írta, hogy a világjárvány során több mint 150 országnak nyújtottak segítséget a kormány, amit az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres is kiemelt.

A térképre tekintve könnyű belátni, hogy vakcinadiplomáciájával India könnyen Kína tyúkszemére léphet. Peking még tavaly jelentette be az Egészségügyi selyemút című programját, ami elsősorban a fejlődő világot célozva, szintén a járvány elleni küzdelem összefogását célozta. Bár a heves nyugati kritikák miatt a kifejezést inkább kerüli a kínai diplomácia, a programot nem állították le. Részben kapcsolódik hozzá, hogy Magyarország is ötmillió adagot vásárolt a Sinopharm kínai vakcinából.

A két feltörekvő ázsiai ország közötti diplomáciai verseny Pakisztánban körvonalazódik. Míg Iszlámábádnak évtizedek óta tisztázatlan konfliktusai vannak Indiával, Kínával nagyon szoros a kapcsolatuk. Érthető tehát, hogy Pakisztán a Sinopharm készítményei mellett döntött, Új-Delhitől pedig nem rendelt hatóanyagot az ország.

Peking 500 ezer adagot ingyen adott szomszédjának, mivel azonban a 220 milliós lakosú ország 70 százalékát oltatná be a kormány, az ajándékcsomag többszörösét kell beszerezniük.

A BBC cikke szerint a rossz politikai kapcsolatok ellenére Pakisztán kénytelen lesz Indiához fordulni vakcinákért. Erről egy piacvezető indiai gyógyszergyártó vállalat vezetője beszélt a brit hírportálnak, Usman Ghani pedig elmondta: a Pakisztánban használt vakcinák 90 százaléka érkezik Indiából, déli szomszédjuktól vásárolják például a naponta 14 millió újszülöttnek és terhes édesanyának adott oltóanyagokat is.

India vakcinadiplomáciája lépéselőnyt élvezhet, a dél-ázsiai ország ugyanis már a járvány előtt is a világ gyógyszertáraként hirdette magát. Ott gyártják ugyanis a világ vakcinaigényének több mint 50 százalékát, az AIDS vírus elleni gyógykészítményeknek például több mint 80 százalékát. Ezzel a gyógyszeripar az indiai gazdaság egyik húzóágává vált, 2020-ban a gyógykészítmények exportja elérte a 15.6 milliárd dollárt.

A 2025-re várhatóan további 100 milliárd dollárral bővülő iparágat a kormány is támogatja, ennek következtében India a világ egyik legnagyobb gyártási kapacitásával rendelkezik.

Erre pedig bizonyára egyre nagyobb nemzetközi igény lesz a koronavírus elleni küzdelemben. Ahogyan az Európai Unió közös vakcinabeszerzési projektje során is kiderült, a gyógykészítmények leszállításának késlekedése elsősorban kapacitáshiány miatt jelentkezik. Ebből pedig a dél-ázsiai ország mind politikai, mind gazdasági szempontból profitálhat. A Covaxint gyártó Bharat Biotech vállalat nem rég jelentette be, hogy gyártási kapacitásuk fejlesztésével hamarosan évi 700 millió adag előállítására lesznek képesek. A Deloitte pénzügyi tanácsadó cég ezzel kapcsolatban pedig arról írt, hogy idén összesen 3,5 milliárd vakcina előállítására is képes lehet India.

