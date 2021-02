Nőstényördögök: nem csak férfi lehet szexuális ragadozó

A napokban kezdődött a tárgyalása annak a 34 éves amerikai tanárnőnek, aki egy 15 éves cserediákot rontott meg. Kimberly Wellman-Rich a fiatal fiút előbb befogadta, majd leszedálta – az eset bejárta a világsajtót, az Index is megírta.

Ebben a hónapban ítélték 14 év börtönre a texasi tanársegéd Tedria Fluellent is. A most 51 éves nő tavalyelőtt férkőzött be az akkor 16 éves kamasz fiú családjába, korrepetálást vállalt, ám a különórák apropóján rámászott az ifjúra. A nyomozók sok száz szexuális töltetű üzenetet találtak tőle, azokkal bombázta folyvást a középiskolást.

Idei történet Alexandria Allen lebukása is Kentucky államból: a 25 éves helyettesítő tanárnő egy nyolcadikos diákját erőszakolta meg. Őt a fiú édesanyja leplezte le. És az elhíresült esetek sora ezzel még közel sem ért véget. Mutatjuk a legnagyobb sajtóvisszhangot kapott ügyeket (minden hasonló botrányt képtelenség is volna felsorolni).

Egy életre traumatizálta áldozatát

A most 56 éves Nicole Woodsot tavaly nyáron ítélték több mint két év börtönre Ausztráliában, amiért 2016-ban szexuálisan zaklatott egy akkor 15 éves fiút, aki a tanítványa volt. Az egyébként kétgyerekes Woods mindig úgy intézte a dolgokat, hogy kettesben maradhasson a kamasszal az osztályteremben vagy az irodájában, akkor nyomult rá. Emellett pornográf fotókat is küldözgetett neki telefonon. A bíróságon cinikus módon úgy védekezett, hogy áldozata

annyira nem is tűnt fiatalnak.

A molesztált középiskolás közel sem volt képes ennyire lazán venni a folytatólagos abúzust: azóta kibukott az iskolából, pszichiáterhez jár, gyógyszereket szed. Édesanyja nyilatkozata szerint késsel az ágya mellett alszik el minden este, annyira meggyalázottnak érzi magát. Egy megtört emberi roncsnak.

A fiú betegségével élt vissza

Az amerikai Becci Hill esete két okból is kirívó. Az elfogása idején 31 éves nő egyrészt viselkedési tanácsadóként (!) dolgozott abban az iskolában, ahol szemet vetett egy 15 éves diákjára. Szerencsére hamar rajtuk ütött a rendőrség, az lett gyanús, hogy Hill egy kieső helyen parkolt le az út mentén késő este. A járőröket komplett szexjelenet fogadta.

Fotó: Rendőrségi fotó Becci Hill

Az igazi döbbenet azonban akkor következett, amikor észlelték, hogy

a fiú autista.

A szexuális ragadozó egy pszichésen zavarodott gyermeket használt ki tehát, tettéért csupán két év börtönt kapott.

5 év egy 11 évesért

Hasonlóan kevéssel úszta meg a szexuális erőszakot Carol Lynn Flannigan amerikai ének-zene tanárnő, aki 49 évesen egy 11 éves fiú diákját molesztálta. A bő másfél évig tartó zaklatásért mindössze 5 év letöltendőt kapott. Az áldozat mostohaanyja buktatta le a nőt, amikor megtalálta félreérthetetlen üzeneteit a kiskamasz telefonjában.

Utóbb kiderült, hogy a nemi erőszak helyszínei közt szerepelt egy helyi motel, egy közpark és egy reptéri parkoló is. Az eset különösen megrázta a közvéleményt, miután rengetegen vélték úgy, hogy fordított felállásban, tehát ha egy férfi tanár abuzált volna hasonló korú kislányt, simán életfogytiglan járt volna ugyanezért.

Még ennél is abszurdabb ítélet született a floridai Debra LaFave ügyében, aki a kétezres évek közepén bukott le azzal, hogy tanárnőként megerőszakolta egy 14 éves diákját. Egyetlen napot sem kellett börtönben töltenie, kizárólag három évet házi őrizetben. Tárgyalása idején 25 éves volt, és feltűnően vonzó – utóbbival érvelt a védőügyvédje is, hogy ti.

ilyen küllemű nőt nem szabad börtönbe küldeni, mert nem neki való

(a védekezés másik fele az volt, hogy Debra depis típus, amiről nem tehet).

Nem bánta meg, sőt...

Mind közül a legismertebb történet vélhetően Mary Kay Letourneau rendhagyó románca. 1996 nyarán járunk, a 34 éves tanárnő összejön a 12 éves diákjával. A rendőrök rajtuk ütnek, ám Letourneau csupán hat hónap letöltendőt kap, mivel ő és a fiú (Vili Fualaau) is állítják, hogy halálosan szerelmesek egymásba. Mellékbüntetésként hatóságilag el van tiltva a sráctól, ám szabadulása után ezt azonnal megszegi, s ott folytatják, ahol abbahagyták. Megy is vissza a dutyiba, újabb hét és fél évre.

Odabent könyveket ír (Egyetlen bűnöm: a szerelem és hasonló címekkel), és életet ad Vili egészséges lánygyermekének. Vili odakint szenved mindeközben, öngyilkosságot is megkísérel, sikertelenül. 2004 őszén Mary szabadul, egybekelnek (Vili ekkor 21 éves). A világ bulvársajtója zabálja a történetüket, a közveszélyes pedofilból az elpusztíthatatlan, igaz szerelem hősnője lesz. Még közös interjúkat is adtak:

15 évig házasok, majd elválnak. Egy évre rá, 2020 nyarán Letourneau rákban meghal. Ha a történet eleje ismerős, azért van, mert

az Egy botrány részletei című kultuszfilm ebből született

(Cate Blanchett és Judy Dench jutalomjátéka, ha valaki nem látta volna).

Egy jótékony csalás a valóságban történtekhez képest azért van az adaptációban: a kamasz fiú a filmben már 15 éves, amikor a plátói szerelem testire fordul.

Ha segítségre van szüksége, hívhatja a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 116-111-es lelkisegély-vonalát, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a 06-80/20-55-20-as számon, a rendőrséget a 107-es vagy 112-es számon, valamint a NANE Egyesületet is a 06-80/505-101-es számon.

Borítókép: Debra LaFave – Fotó: Tim Boyles / Getty Images