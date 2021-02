Egy filmművészeti és színészképző iskola tanáraként zaklatta több diákját James Franco. Két áldozata, Sarah Tither-Kaplan és Toni Gaal először 2019-ben perelte be az egyszeres Oscar-jelölt és kétszeres Golden Globe-díjas színészt, aki most több hónapnyi tárgyalássorozat után mindkettejükkel eljáráson kívüli megállapodást kötött. Ezt március 15-én fogják beadni bírósági jóváhagyásra. Az egyelőre nem világos, hogy mennyi pénzt kapnak az áldozatok kárpótlásként – írja a Page Six.

A perben benyújtott vádirat szerint a színész 2017-ben a Studio 4 nevű Los Angeles-i és New York-i oktatási műhely mesterképzésén olyan, kifejezetten szexuális töltetű, „orgiaszerű” jelenetek kamera előtti eljátszására kötelezte a diákjait, amelyek még hollywoodi mérce szerint is elfogadhatatlanok. Előfordult, hogy egyszerűen csak leparancsolta a felsőt az órájára járó lányokról, de olyan is, hogy levette valamelyikük bugyiját, miközben orális szexet imitált.

A vád eredetileg nemcsak őt nevezte meg felelősként, hanem a produkciós cégét, a Rabbit Bandinit, valamint partnereit, Vince Jolivette filmproducert és Jay Davis színészt is.

