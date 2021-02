Ártalmasnak tart egyes Muppet show epizódokat a Disney

A Disney szerint a Muppet show negatív sztereotípiákat ébreszthet az emberekben és erre figyelmeztetni is fogják nézőiket pár epizód előtt – írja a BBC.

A Muppet Show évadjait a Disney Plus csatornán vetítik ismét múlt hét péntektől kezdve. A műsor 18 epizódja előtt azonban egy figyelmeztetés fog megjelenni a nézők előtt:

Ez a műsor negatívan ábrázol és/vagy kigúnyol bizonyos embereket vagy kultúrákat

– erre a szövegre lehet számítani a kérdéses epizódok előtt.

A Disney közleményében hangsúlyozta, hogy ezek a sztereotípiák már akkor is tévesek voltak, amikor a Muppet Show-t – 1976 és 1981 közt – leforgatták és most is azok.

Ahelyett, hogy eltávolítanánk ezeket a tartalmakat, inkább arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ártalmasak lehetnek, hogy ezáltal okuljunk belőlük, beszéljünk róluk és egy befogadóbb jövőt tudjunk együtt építeni

– írták.

Az egyes epizódokat a Disney különböző okok miatt ítélte „ártalmasnak". Ilyennek ítélték például azt a részt is, amelyikben Johnny Cash a konföderációs zászló előtt énekel.

Emellett azt is bejelentették, hogy az utolsó évad két epizódját teljes mértékben kihagyják a programból. Ezek közül az egyikben Chris Langham amerikai író és színész szerepelt, akit 2007-ben tíz hónapnyi börtönbüntetésre ítéltek pedofília miatt.

A Black Lives Matter mozgalom tavalyi kezdete óta több televíziós műsor és film is – köztük például a Waczak Szálló, a Little Britain és az Elfújta a Szél – is a kritikák kereszttüzébe került amiatt, hogy egyesek szerint negatívan ábrázolnak bizonyos kisebbségeket.