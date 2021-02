Négy lépésben térne vissza a normalitáshoz Anglia

Ismertette a járványügyi korlátozások fokozatos feloldásának menetrendjét Boris Johnson miniszterelnök. Ebben napra pontosan megállapították, június 21-re hogyan szűnhet meg minden kapcsolattartási korlátozás, már ha teljesülnek az ehhez szabott feltételek.

Ahogy az korábban megírtuk, a zárlat feloldásának négy kritériuma az, hogy

az oltási program sikeresen folytatódjon,

a bizonyítékok azt mutassák, hogy a koronavírus elleni vakcinák csökkentik a kórházi kezelésre szorulók és a koronavírus okozta halálozások számát a beoltottak körében,

az aktuális fertőződési ráták nem fenyegetnek a kórházi kezelésre szoruló betegek számának olyan mértékű megugrásával, amely fenntarthatatlan nyomást gyakorolna az Állami Egészségügyi Szolgálatra (NHS),

illetve ha nincs olyan új vírusvariáns, amely alapvető mértékben megváltoztatja a kockázatok megítélését.

Ennek a négy feltételnek a korlátozások enyhítését célzó minden további lépés előtt teljesülnie kell.

Íme, milyen jövő elé néz Anglia, ha minden a legnagyobb rendben zajlik a Daily Star összeállítása szerint.

Első lépés

Március 8-tól kinyitnak az iskolák, találkozhat két ember két háztartásból a közterületeken, és az idősotthonok lakói rendszeresen fogadhatnak egy látogatót. Más változtatásokat nem terveznek, hatályban marad a „Maradj Otthon!" angol változata, azaz, csak kivételes esetekben lehet elhagyni a lakást.

Március 29-től két háztartásból hat fő találkozhat már nem csak a közterületeken, de a magántulajdonú kerthelyiségekben is. Megnyílnak a szabadtéri sportlétesítmények, és szervezett kereteken belül újra sportolhatnak a felnőttek és a gyerekek is. Véget ér a lezárás, de a kormány továbbra is az fogja kérni a lakosságtól, hogy maradjanak lakókörzetükön belül, és ha megtehetik, továbbra is otthonról dolgozzanak. A tengerentúli utazásokat ennél a pontnál még nem engedélyezik.

Második lépés

Legkorábban április 12-én kinyitnak a nem alapvető cikkeket árusító boltok, ahogy a szépségszalonok is. Megnyitják kapuikat a kulturális intézmények (a múzeumok és a könyvtárak), a legtöbb szabadtéri vendéglátóegység, így az állatkertek és a vidámparkok is fogadhatnak látogatókat. A háztartások keveredése továbbra is tilos, az újranyitott intézményekben pedig érvényben maradnak a kapcsolattartási korlátozások, így a távolságtartás.

Harmadik lépés

Legkorábban május 17-én feloldják a legtöbb kapcsolattartási korlátozást. Engedik majd a beltéri találkozókat is, de továbbra is maximum hat fő két háztartásból tartózkodhat egy légtérben. Ezt folyamatosan ellenőriznék, hogy esetleg további enyhítés kövesse.

Újranyílnak a kocsmák, bárok és éttermek, a szállodák, az edzőtermek, a beltéri szórakoztatóipari egységek (mint a mozik), de ezeknek a látogatását is feltételekhez kötik.

A kocsmákban például csak hat fő két háztartásból találkozhat, kivéve, ha van kültéri része a vendéglátóhelynek.

A beltéri kulturális és sportesemények is zöld utat kapnak, persze nem akárhogyan. A beltéri eseményeken általánosan maximum ezer, a kültéri eseményeken 4 ezer ember vehet részt. Lényegében minden létesítmény fogadóképességének a feléig tölthető meg látogatókkal. Kivéve a nagyobb létesítmények, például a stadionok, ahol csak az ülések negyedét foglalhatják el a szurkolók.

Az esküvők, temetések, valamint más életesemények résztvevőinek számán is lazítanak, legfeljebb harmincan vehetnek részt rajtuk.

Negyedik lépés

Június 21. a mágikus dátum. Ha minden jól megy, az összes kapcsolattartási korlátozást feloldják, és beindul az éjszakai élet, nyitnak a night clubok. Az előző lépésnél említett kulturális és sporteseményekre vonatkozó korlátozásoktól is elköszönnek, és újra lehetőség lesz bazi nagy lagzikat tartani.

Ha minden a terveknek megfelelően alakul.