Kultúrharcot hirdet az orosz dezinformáció ellen Ukrajna

A kijevi kormányzat szerint rontotta az ország imázsát, hogy Donald Trump impeachment botrányába keveredett, miközben az oroszok is "információs háborút" hirdettek Ukrajna befeketítésére. Janukovics-rezsim bukása óta pedig élet-halál kérdése az országimázs és kulturális diplomácia rendbetétele. Ezért a kijevi külügyminisztérium célja, hogy Csernobil vagy éppen a Krím-félsziget annektálása helyett egy közelmúltban indított weboldallal az ország sokszínű kultúráját ismertesse meg az emberekkel.

Az említett weboldal egy „modern, dinamikus, szabad és sokféle” Ukrajna képét hirdeti – írja a Szabad Európa. A kormányzat politikamentes törekvését alátámasztja, hogy az oldal elsősorban tanulmányi utakat és látnivalókat, üzleti lehetőségeket mutat be a főként külföldi befektetők, turisták és diákok számára, miközben igyekszik saját függetlenségét is hangsúlyozni. Az alábbi videóban látható fiatalokat új, független generációként mutatják be.

A weboldalt egy nagyobb kampány részeként a brit külügyminisztérium támogatásával hozták létre, a szervezők között pedig egy külügyminisztériumi tisztviselő, Volodimir Seiko is részt vállal. Szerinte a főként orosz információháború és a történelmi múlt miatt Ukrajnáról olyan pontatlan kép alakult ki, hogy az ország imázsának javításához

állami beavatkozásra van szükség.

A lap rávilágít, hogy Ukrajna előtt több nyugati ország is próbálkozott hasonló kulturális diplomáciai szervezet megteremtésével az országban, de ezek általában a politikai akarat hiánya miatt nem lettek jöttek létre. A civil kezdeményezések közül azonban Ukraine World nevű portál elindítása jó példaként szolgálhat. A portált 2014-ben hozták létre az ukrán kultúra népszerűsítésére és a "nyugatellenes propaganda és dezinformáció ellensúlyozására".