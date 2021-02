Koronavírusos a volt cseh államfő

Koronavírussal fertőződött meg Václav Klaus volt cseh államfő, aki a maszkviselés és néhány más óvintézkedés legnagyobb ellenzői közé tartozik Csehországban – közölte kedden a Lidovky.cz hírportál Petr Macinkára, a Václav Klaus Intézet szóvivőjére hivatkozva.

Az MTI beszámolója szerint Klaus kedd délután egészségügyi ellenőrzésen volt a prágai katonai kórházban, és a koronavírus-szűrés pozitív eredményt mutatott ki. Macinka szerint Klaus a kórházból a villájába távozott, ahol a következő napokban tartózkodni fog.

A 79 éves volt politikus az elmúlt hónapokban többször is nyíltan bírálta a járvány elleni kormányzati óvintézkedéseket és több esetben tüntető módon a közrendezvényeken is a kötelező arcmaszk nélkül jelent meg, amiért tízezer koronás (csaknem 140 ezer forintos) pénzbírságot is kapott. Klaus közölte, hogy nem engedi beoltani magát a vírus ellen. Klaust Milos Zeman államfő szólította fel az oltásra.

Oltasd be magad Václav, mert a te korodban azt kockáztatod, hogy megkapod a Covidot

– mondta egy interjúban Zeman.

Az oltás nem lehet kötelező. Semmiféle csodavakcina nem létezik

– reagált az elnök szavaira Klaus. A volt államfő úgy vélte, a büntetést politikai indítékokból szabták ki rá, és fellépéseivel csak alkotmányos jogait érvényesítette. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kötelező maszkviselet elrendelését a prágai városi bíróság egyik tavalyi döntésében törvénytelennek minősítette.

Az alkotmány nem teszi lehetővé, hogy az állam elnyomó szervei úgy viselkedjenek, mint a totalitárius rendszerben, és olyasmit rendeljenek el, amit az alaptörvény nem ismer. A törvény nem ismeri a kötelező maszkviselést

– érvelt Klaus nyilatkozatában. Csehországban a közéletben nagyon szigorúan veszik a védekezési szabályok betartását. Egyebek között minisztereknek, miniszterhelyetteseknek és parlamenti képviselőknek is távozniuk kellett hivatalukból, miután a sajtó az érvényes szabályok megsértésén kapta őket.