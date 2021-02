Tudja, milyenek voltak a kenguruk 17 ezer éve?

Ausztáliában egy olyan kenguruábrázolást találtak, amelynek korát az eddigi vizsgálatok 17 300 évre becsülik – írja a BBC.

A közel két méteres műalkotást egy barlang falára festették fel. Korát a szénizotópos vizsgálat 17 300 évre becsülte.

feltételezhető, hogy ez a legrégebbi ismert sziklafestmény Ausztráliában.

A Nyugat-Ausztráliai Kimberley régióban egyébként viszonylag gyakran találnak ehhez hasonló, az őslakosoktól származó festményeket, de ezek közül még egyik sem volt ennyire régi.

Australia: Oldest rock art is 17,300-year-old kangaroo https://t.co/a4xFNDqY5F pic.twitter.com/6kC8MBStrD — Global Issues Web (@globalissuesweb) February 23, 2021

A szénizotópos kormeghatározáshoz azokat a lopódarázs fészkeket vizsgálták meg, amelyek a műalkotáson voltak megtalálhatóak. Ezek közül három a festmény alatt, három pedig annak felszínén volt.

Ezek bevizsgálása által jutottak a tudósok arra a következtetésre, hogy a festmény kora 17 100 és 17 500 év közé eshet, illetve hogy a legvalószínűbb az, hogy körülbelül 17 300 éves lehet.

A kutatást vezető egyik tudós arra is felhívta a figyelmet, hogy a kengerufestmény hasonlít azokhoz az ábrázolásokhoz is, amelyeket az indonéz szigetvilág barlangjaiban találtak. Január elején ebben a térségben, Celebesz szigetén is egy új festményt korát sikerült meghatározniuk a kutatóknak, amelyet 45 000 évesre becsülnek.