Több ezer vendégmunkás halt meg Katarban, amióta Doha a foci-vb-re készül

Legalább 6500 indiai, pakisztáni, nepáli, bangladesi és Srí Lanka-i származású vendégmunkás halt meg Katarban az utóbbi tíz évben, mióta az Öböl-menti ország elnyerte a 2022-es labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát.

A Guardian cikke szerint ez azt jelenti, hogy átlagosan heti 12 ember vesztette életét.

De mi köze Katarnak a dél-ázsiai munkavállalók halálához? Doha 2010 decemberében nyerte el – vitatott körülmények között – a nemzetközi sportesemény rendezési jogát, és azonnal munkához is látott ahhoz, hogy méltó vendéglátója legyen a világbajnokságnak. Hatalmas építkezési projektek indultak: hét új stadion mellett új szállodákat és egy új repülőteret húztak fel, új utakat fektettek le új tömegközlekedési rendszert alakítottak ki.

A világbajnoki döntőhöz pedig egy új várost építettek fel.

Az Öböl-menti országok előszeretettel alkalmaznak külföldi munkaerőt az építkezéseken, ez alól Katar sem kivétel, ahova tömegével érkeztek a vb-projektek miatt a dél-ázsiai munkások. A brit lap szerint bár a haláljelentésekben nem jelölik az elhunytak foglalkozását vagy a munkahelyüket,

nagy valószínűséggel többségük építkezéseken dolgozott, és ott bekövetkezett balesetekben, vagy a rossz munkakörülmények miatt vesztették életüket.

A legtöbb esetben mégis a természetes halált jelölik meg a halál okaként.

A Guardian információi szerint az indiai, a nepáli és a bangladesi munkások 69 százalékánál a természetes halált állapítottak meg a katari illetékesek, ami abból fakadhat, hogy a katari hatóságok nem törekednek a pontos ok meghatározásával.

Vélhetően azért sem, mert az érintettek olyan körülmények között dolgoznak, amelyeket jobb nem nyilvánosságra hozni.

A Guardian 2019-ben arról számolt be, hogy a gyötrő nyári meleg okozhatta több vendégmunkás hirtelen bekövetkezett halálát, de mivel a katariak ilyen esetekben sem végeznek boncolást, marad a természetes halál megállapítása. Az utóbbi tíz évben elhunyt indiai vendégmunkások 80 százalékánál is ezt állapították meg.

A katari hatóságok közleményben reagáltak a Guardian aggodalmaira. A kommüniké szerint a halálozások száma arányos az országban dolgozó külföldiek számával, az adatok között pedig a fehér galléros munkavégzők is szerepelnek. Hozzátette: mindenkinek, így a külföldi állampolgároknak is hozzáférésük van az ingyenes egészségügyhöz, és amúgy is csökkenő tendenciát mutat a vendégmunkások halálozási aránya a munkaügyi rendszerben bevezetett egészségügyi és munkabiztonsági reformoknak köszönhetően.

A brit lap mindenesetre kifogásolja a halálesetek katari feljegyzésének átláthatatlanságát, ahogy azt is, hogy erre nincs egységes rendszer kialakítva a kormányzatban sem, különböző szerveknél más-más adatok szerepelnek. Ezzel pedig a Guardian azt sugallja, hogy Doha a szőnyeg alá sepri a vendégmunkások helyzetét.

A katari világbajnokságot szervező bizottság fogadkozott, hogy minden halálesetet kivizsgáltak, és mindig átláthatóan jártak el, ezért is vitatja azokat az állításokat, melyek az építkezési projekteken elhunytak számára vonatkoznak. A kérdésben a FIFA is megszólalt, hangsúlyozta: kevesebb baleset fordul elő a világbajnoksággal kapcsolatos építkezéseken, mint a világ más tájain zajló projekteken.