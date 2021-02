Fel akarják robbantani a Capitoliumot

Riadókészültségben van a washingtoni rendőrség, mert információik szerint egy szélsőséges csoport fel akarja robbantani a Capitoliumot – írja az NBC News.

Washington rendőrfőnöke, Yogananda Pittman – akit a Capitolium ostroma után nem sokkal neveztek ki – azt állítja, hogy a hírszerzéshez eljutott információik szerint

egy szélsőséges csoport a Capitolium felrobbantását tervezi és „annyi embert akarnak megölni, amennyit csak lehetséges".

„Annyit tudunk, hogy egy olyan szélsőséges csoport, amely a január 6-i zavargásokon is jelen volt, a Capitólium felrobbantását tervezi" – részletezte a rendőrfőnök. Hozzátette: információik szerint a szervezetben az is felmerült, hogy a merényletet a hagyományos évindító elnöki beszéd (State of the Union) alatt kísérelnék meg, amelynek időpontját viszont egyelőre még nem lehet tudni.

A rendőrfőnök épp ezért azt ígérte, hogy különös biztonsági intézkedéseket foganatosítanak egészen addig, amíg többet meg nem tudnak az állítólagosan tervezett merényletről és meg nem hiúsítják azt.

Pittmann azt is felidézte, hogy bár a rendőrök az előrejelzések alapján tartottak attól, hogy akár elszórtan erőszakos cselekményekre is sor kerülhet a Capitolium előtt, közel sem voltak felkészülve egy akkora zavargásra, amely végül kitört a törvényhozás épületénél januárban.

A kongresszus ülésén a Joe Biden által kezdeményezett koronavírus-segélycsomagról is szavazni fognak.