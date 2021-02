Vakcinadiplomácia Algériában: érkezett 200 ezer adag Sinopharm

Kétszázezer adag, a Sinopharm által gyártott, koronavírus elleni oltóanyagot adományozott Kína Algériának, a szállítmány szerda este meg is érkezett az Algírtól nyugatra fekvő Bufarik katonai repülőterére – írta az MTI az APS hivatalos algériai hírügynökségre hivatkozva.

"Ez a folyamat folytatódik, és további vakcinaszállítmányok érkeznek az év végéig, amíg ki nem tudjuk elégíteni az ország szükségletét" – ígérte Ammar Belhimer kormányszóvivő, tájékoztatási miniszter.

Peking Algéria 1962-es függetlenné válása óta az észak-afrikai ország ideológiai szövetségesének számít, és az 1990-es évek óta szoros gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tart fenn vele.

Ez az első jelentősebb vakcinamennyiség, amely Algírba érkezett. Az ország január óta két, egyenként 50 ezer adagos szállítmányt kapott a Szputnyik V orosz védőoltásból és 50 ezer adagot az AstraZeneca/Oxford vakcinájából.

Algéria február végéig további 700-800 ezer adag védőoltáshoz jut az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére létrejött, a kis- és mérsékelt jövedelmű országok vakcinával történő ellátását segítő COVAX program keretében.

Vahiba Hadzsudzsa, az egészségügy-minisztérium gyógyszerészeti igazgatója szerint a legnépesebb Magreb-ország (44 millió lakos) április végén 9 millió adag vakcinát vár az Afrikai Unióhoz tartozó Afrikai Járványmegelőzési Intézettől is.

Az algériai hatóságok tárgyalnak az orosz Gamaleja Intézettel is, a Szputnyik V gyártójával a vakcina algériai előállításáról.

Algériában január 30-an kezdődött meg az oltási kampány.

Abder-Rahmán Benbuzid egészségügyi miniszter határozottan cáfolta csütörtökön, hogy Algériában megjelent volna a SARS-CoV-2 nevű vírus Nagy-Britanniában azonosított változata.

A vírusmutációk bejövetelének megakadályozására márciusra felfüggesztenek minden Algériába tartó légijáratot

– jelentette a helyi média, a hírt még nem erősítették meg hivatalosan.

Algériában az első fertőzés - 2020. február 25. - óta több mint 112 500 fertőzöttet és mintegy 3000 halálos áldozatot regisztráltak az egészségügy-minisztérium adatai szerint.

Kína 200 ezer adag vakcinát ajándékozott Zimbabwének is, amely további 600 ezer adagot megvásárolt a Sinopharmtól – közölte a zimbabwei államfő szóvivője a The Herald című helyi lap szerint. További 200 ezer adagot Sierra Leone kapott ajándékba Pekingtől a freetowni kormány közleménye szerint. Kambodzsában is a Kína által adományozott Sinopharm vakcinával kezdődött meg februárban az oltási kampány. Peking ígéretet tett egy 100 ezer adagos vakcinaadományra Namíbiának is - közölte szerdán Kalumbi Shangula namíbiai egészségügy-miniszter.