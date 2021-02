Jönnek a vérpatkányok, mennyországgá tették Londont a lezárások

A patkányok olyanok, mintha kis túlélőgépek lennének. Bárhová, ahol elérhető élelmiszer-hulladék, vissza fognak jönni, újra és újra

– mondta Michael Coates kártevőirtó a CNN-nek.

A férfi állítása szerint a patkányok jelenléte sokkal feltűnőbbé vált Londonban a lezárások óta, mivel rengeteg étterem és irodaház üressé vált, és nem termel több élelmiszer-hulladékot, ezért a patkányok a lakóterületekre vándoroltak át nagy számban, hogy ott találjanak fogukra valót.

Paul Claydon, egy másik patkányirtó horrorisztikus történetet mesélt el arról, amikor

egy egész patkánykolóniát kellett kiirtania, mert a rágcsálók egy nyúlketrecbe próbálták beásni magukat, hogy megehessék a gyanútlan házi kedvencet.

A kártevőirtók piaca egyre bővül, Coates és Claydon is más szakmával rendelkeztek eredetileg, mielőtt belevágtak volna kártevőirtó vállalkozásukba. Coates, az iraki háború veteránja, öt évvel ezelőtt alapította meg cégét, és azóta egy e-bookot is írt történetéről Háború és kártevők: Bászrától a poloskákig címmel.

Claydon 25 évet töltött az IT-szektorban pénzügyi szolgáltatóknál azelőtt, hogy két éve létrehozta vállalkozását. Cégéről a következőket mondta:

Valami válságbiztosat akartam, és ez eddig megállás nélkül jövedelmez is.

Állítása szerint alapesetben heti 10 hívást kap csak rágcsálókhoz, de ez a szám a lezárások óta minimum 20-szal növekedett.

A Brit Kártevőirtók Szövetsége (BPCA) – amely 700 vállalkozót képvisel az Egyesült Királyságban – arról számolt be, hogy tavasszal, az első lezárási kör idején a tagjai a rágcsálók káros tevékenységének 51 százalékos növekedését figyelték meg. Novemberben, a lezárások második köre után, 78 százalékra nőtt ez az arány. A 2021-es lezárási kör után még nem számolták ki ezen adatokat, de a növekedés most is egyértelműen látható.

Most olyan helyeken láthatunk patkányokat, ahol normális esetben soha nem látnánk. Akár olyan nagyon kemény anyagokon is átrágják magukat, mint például a lágyfémeken és téglákon.

– nyilatkozta a BPCA egyik tagja.