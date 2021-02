Hősnek tűnt, de a vádak szerint New York kormányzója szexuálisan zaklat, fenyeget és elhallgat

2020 áprilisban New York államnak napi nagyjából 100 ezer esettel több koronavírus-fertőzöttje volt, mint bármelyik országnak Egyesült Államokon kívül, ezek a számok azonban csökkenni kezdtek májusban, a sikert pedig sokan az állam kormányzója, a demokrata Andrew Cuomo érdemének tartották. A kormányzó annyira beleélte magát a hős szerepébe, hogy

októberben ki is adott egy könyvet „Amerikai krízis” címmel, amiben a járvány első hulláma alatt szerzett tapasztalatai alapján ad vezetői leckéket.

Most viszont azzal vádolják, hogy adatokat tartott vissza a nyilvánosságtól az idősotthonokban történt halálesetekről.

Az állami főügyész januárban mutatott be egy beszámolót a járvány- és adatkezelésről New York állam idősotthonaiban. Jelentése szerint az állami törvényhozók számára nem szolgáltatták be ezeket az adatokat.

A koronavírus-járvány kezdete óta több mint 15 ezer New York állambeli ember halt meg az idősotthonokban koronavírus miatt.

Eközben pedig – egészen múlt hónap végéig – csak 8500, idősek otthonában történt halálesetet számlált az állami egészségügyi minisztérium. Az alulszámlálás egy olyan szabály miatt történt, amely lehetővé teszi, hogy az idősotthonok falain kívül (például kórházban) történt haláleseteket ne számolják bele az előbb említett hivatalos számokba. Az ügyben már az FBI is vizsgálatot indított.

Szexuális és verbális bántalmazás

A New York-i állami törvényhozás egyik demokrata képviselője, Ronald Kim nyilvánosan kritizálta Andrew Cuomót az idősotthonok botránya miatt. Állítása szerint a kormányzó ezek után felhívta őt, és megfenyegette karrierje elvesztésével – írja a BBC.

New York város demokrata polgármestere, Bill de Blasio az üggyel kapcsolatban egy televíziós interjúban elmondta, hogy

a kormányzótól nem újdonság a verbális fenyegetés és a zaklatás, az esetet „tipikus”.

A polgármester állítása szerint sok, New York városában dolgozó demokrata ismerőse kapott hasonló telefonhívásokat, mert kritizálni merték, ahogyan a kormányzó a járványt kezelte.

Ezzel többé-kevésbé párhuzamosan az első szexuális zaklatási vádak is napvilágot láttak Andrew Cuomo ellen. Ezekről a vádakról február végén írt az áldozat, Lindsay Boylan volt New York-i politikai tanácsadó, aki szerint a kormányzó

munkaidőben zaklatta, akarata ellenére megcsókolta, és arra kérte, hogy játsszanak vetkőzős pókert magánrepülőgépén, többször is fogdosta, és sértően beszélt vele és más nőkkel is.

Andrew Cuomo tagadja a vádakat.

A szexuális zaklatási vádak és a fenyegető stílusáról terjedő hírek csak fokozzák az így is elég súlyos, adatvisszatartási botrány okozta felháborodást. Bár az egykor a járványkezeléséért egekig magasztalt kormányzó elindult a lejtőn, aligha lesz rövid az útja: népszerűsége ugyan elkezdett esni a legutóbbi mérések szerint, de továbbra sem lehet gyengének nevezni befolyását.