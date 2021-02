Terítették a drogot és mosták a pénzt – lekapcsolták a neonáci bandát

Razziákat tartottak egy kábítószer-kereskedelemben és pénzmosásban érintett neonáci hálózat tagjainál a német hatóságok. A rendőrség tíz embert őrizetbe vett – adta hírül az MTI.

A közép-németországi Türingia tartományban 28 helyszínen tartottak razziát több mint ötszáz rendőr bevonásával. Razziákat tartottak Hessen és Szász-Anhalt tartományban is, a többi között fegyvereket és szélsőséges uszító nyomtatványokat is lefoglaltak. A hatósági műveletben egy drón is részt vett.

A Mitteldeutscher Reundfunk (MDR) közszolgálati médiatársaság szerint a gyanúsítottak két olyan neonáci szervezet tagjai, amelyek évek óta árultak kábítószert Türingiában.