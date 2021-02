Így vághat vissza az EU az orosz és kínai vakcinadiplomáciának

Miközben az uniós vakcinastratégia kiigazításáról vitatkoznak az állam- és kormányfők az Európai Tanács most zajló csúcstalálkozóján, a járvány globális megoldása még várat magára. Szerdán a Nature magazinban jelent meg egy írás, ebben Gavin Yamey, az amerikai Duke Egyetem kutatója arra hívja fel a figyelmet: a világ összesen 2.5 milliárd lakosát számláló 130 országában eddig egyetlen adag vakcinát sem oltottak be.

Miközben ezeket a sorokat írom, 191 millió Covid-19 elleni oltást regisztráltak a világon; több mint háromnegyedét abban a tíz országban, melyek a világ össztermelésének 60 százalékát adják

– kezdi Yamey. Cikkében a kutató arról is ír, hogy miközben a magas bevételű országokban élők a Föld lakosságának csak 16 százalékát teszik ki, a koronavírus elleni oltások több mint felét birtokolják.

A jelenség annak tükrében különösen problémás, hogy csütörtökön a The Guardian megírta: az Európai Unió 27 tagállama között szétosztott mintegy 6 millió 134 ezer dózisból nagyjából 4 millió 849 ezret nem adtak még be. Pedig a globális átoltottság problémáját már tavaly felismerte a nemzetközi közösség, ennek orvosolására jött létre a COVAX együttműködés. A részben az Egészségügyi Világszervezet által gondozott szervezet lényege, hogy az eddig csatlakozott 190 ország anyagi felajánlásokat tesz, ennek köszönhetően nagy tételben, vagyis alacsonyabb áron rendel vakcinát a gyártóktól. A megvásárolt gyógykészítményeket pedig igazságosan osztják szét a gazdag és szegény országok között. Ahogyan azonban arra Yamey is felhívja a figyelmet, a gazdag országok többsége eddig közvetlenül állapodott meg a gyártókkal.

A COVAX ezért 2021-re eddig összesen 2 milliárd adag vakcinát kötött le, miközben a gazdag országok már 5.8 milliárd dózist vásároltak.

A világ még nem ismerte fel: amíg nincs meg a kellő átoltottság a világ minden országában, addig nem állhat vissza a régi rend, nem indulhat újra a világgazdaság

– ezt már Peter Liese, európai parlamenti képviselője mondta el az Indexnek. Az Európai Néppárt (EPP) német politikusa szerint a COVAX lassú ütemben halad, ezzel a tempóval még éveket kell várni a globális nyitásra. Peter Liese ezért egy, az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti együttműködésen kezdett el dolgozni, aminek lényege a vakcinagyártói kapacitás gyors megnövelése. Az elmúlt időszak legnagyobb felismerése ugyanis az volt, hogy hiába készül el időben egy gyógykészítmény, ha hiányzik a megfelelő gyártási kapacitás.

Peter Liese elképzelése szerint az európai és amerikai készítmények gyártását Dél-Afrikába és a világ második legnagyobb kapacitással rendelkező országába, Indiába helyezné át.

„Később más, nagy gyártókapacitással rendelkező ország, például Argentína vagy Mexikó is csatlakozhatna a kezdeményezéshez” – folytatta az EPP képviselője. Problémát okoz azonban, hogy az európai és amerikai gyártóknak ehhez át kellene adniuk a gyártáshoz szüksége információkat. Márpedig a vakcinák pontos felépítése szellemitulajdon-védelem alatt áll, amire egy világjárvány idején a gyógyszergyártó vállalatok aranybányaként tekintenek.

Kompromisszumot kell találni a szellemi tulajdonjogot birtokló amerikai és európai, valamit a nagy kapacitással rendelkező dél-afrikai, indiai gyártók között”

– folytatta Peter Liese. A képviselő szerint megvan a politikai akarat a projekt segítéséhez. Az amerikai Fehér Házban Liese támogatókra lelt, ezt követően felkeltette az Európai Bizottság érdeklődését is. Elmondta, Ursula von der Leyen, az EB elnöke személyesen is támogatja a kezdeményezést.

Az elképzelés először az Európai Parlament februárban szervezett háttérbeszélgetésén került elő. Az esemény központi témája az európai gyógyszergyártók szállítmányainak késlekedése volt, amivel kapcsolatban az orosz és a kínai vakcina is szóba került. Ezen a ponton Magyarországot is említették.

Egy zöld párti holland EP-képviselő, Bas Eickhout elmondta: Vlagyimir Putyin geopolitikai eszközként használja az orosz vakcinát, amiben sajnos az Oroszországgal kiváló kapcsolatot ápoló Orbán Viktor kormányfő is partner.

Egy eredményes, nyugati összefogással elindított globális vakcinastartégia tehát geopolitikai érdeket is képvisel, ezt Peter Liese is megerősítette az Index kérdésére. Ehhez azonban a nyugati gyártókat együttműködésre kell bírni az EU-n kívüli, fejlődő világ országaival, márpedig a korábban megjelent hírek szerint erre kevés a hajlandóság. A szellemitulajdon-védelmet, a szabadalmakkal történő kereskedést a Kereskedelmi Világszervezet, a WTO is szabályozza.

Ahogyan azonban arra már tavaly többen felhívták a figyelmet, az úgynevezett TRIPS egyezményt meghaladta az idő, merev szabályaival aránytalanul nagy védelmet biztosít a fejlett országoknak. Ez nagyban lassítja a globális átoltottság elérését, ezért India és Dél-Afrika tavaly októberben felvetette: szükséges lenne az egyezmény ideglenes felfüggesztésére. A javaslat azonban a gazdag országok ellenállásán megakadt. Akkor még az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió is ellenezte az egyezmény felfüggesztését.

(Borítókép: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart az új típusú koronavírus és mutációi elleni fokozottabb védekezést célzó HERA Incubator nevű programról Brüsszelben 2021. február 17-én. Fotó: MTI / EPA / Pool / Aris Oikonomou)