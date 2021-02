Meghalt a maffiavezér, aki Steven Seagalt is zsarolta

Egy észak-karolinai szövetségi börtönben 81 éves korában meghalt Peter Gotti, a New York-i öt család egyikének meghatározó alakja, a Gambino-klán egykori vezetője, aki 17 éve ült rácsok mögött. A nehézsúlyú maffiózó öccse, John Gotti volt az utolsó médiasztár gengszter, aki a nyolcvanas években érdemelte ki a Teflon Don nevet, mivel sokáig minden vád lepergett róla. John Gotti bukását végül alvezére, Salvatore „Sammy, a bika” Gravano okozta, aki az FBI informátoraként nemcsak őt, hanem a Cosa Nostra több vezetőjét is börtönbe juttatta 1992-ben.

A főnök színre lép

John Gotti azután is irányította a Gambino-klánt, hogy életfogytiglanit kapott. Rákbetegsége miatt azonban egy idő után már képtelen volt kézben tartani az ügyeit, és 1999-ben átadta a hatalmat fiának, John „Junior” Gottinak. A trónörökös még abban az évben börtönbe került, és ekkor lépett a színre Peter Gotti, aki azonnal hozzálátott, hogy rendezze a család dolgait.

A bírósági iratok szerint 70 ezer dollárt költött arra, hogy emberei levadásszák a testvérét eláruló Sammy Gravanót, akit csak az mentett meg, hogy képtelen volt elszakadni maffiás múltjától. A tanúvédelmi program révén új személyazonossággal élő Gravano Arizonában újra belevágott a drogüzletbe, és simán lebukott, mielőtt a bérgyilkosok lecsaphattak volna rá. 2002-ben húsz év börtönre ítélték a most 75 éves, visszaeső maffiózót.

Ölve vagy halva

Peter Gotti 1999-ben egy leszállóágban lévő bűnszervezetet vett át, amelyre a többi New York-i család is gyanakvással tekintett. Általános közvélekedés szerint a Gambino család hanyatlását John Gotti sztárallűrjei és drogügyletei okozták, és erős üzenet volt, hogy Gotti 2002-es temetésén egyetlen prominens gengszter sem jelent meg. A 2000-es évekre olyannyira megszaporodtak a bűnbánó maffiózók a szervezetben, hogy a nagymenők fele már rács mögé került. Peter Gotti sem sokáig keresztapáskodhatott, öccse temetése után egy évvel őt is 25 év börtönre ítélték. A szokásos maffiás vádpontok mellett Steven Seagal megzsarolásában is bűnösnek mondták ki.

Az akciósztár a New York Times szerint azután került a maffia látókörébe, hogy szakított korábbi üzleti partnerével, és buddhista tanácsadójára hivatkozva sorra dobta vissza a filmötleteket. Julius Nasso, aki még a nyolcvanas években alapított közös produkciós céget Seagallal, ekkor fordult a Gambino családhoz, hogy közösen találjanak megoldást az alkotói válságra. Gotti emberei, akiket ekkor már lehallgatott az FBI, megfenyegették a színészt, és 700 ezer dollárt követeltek tőle. Az ügy része volt annak a pernek, amelynek végén a maffiavezér 25 évet kapott.

A kedves vezető

Peter Gotti megromlott egészségi állapotára hivatkozva ügyvédje az elmúlt években többször is próbálta elérni az idősödő gengszter szabadlábra helyezését. A pajzsmirigyproblémákkal küzdő Gotti fél szemére megvakult, és védője, James Craven korábban azzal érvelt, hogy „még Stevie Wonder is látná, hogy nem jelent veszélyt senkire”.

A most elhunyt egykori keresztapa valóban nem hagyott mély nyomokat a szervezett bűnözés történetében. Lewis Kasman, Gotti egykori bizalmasa az AP hírügynökségnek azt mondta, volt főnöke „túl kedves” volt ahhoz, hogy újjáépítse a birodalmat. Az emberei keményebb fellépést vártak tőle, és ennek hiányában a Lucchese család simán elsöpörte őket.