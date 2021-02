Marad a kétnyelvű tábla Brassó és Kovászna megye határában

Eldőlt a sorsa a Székelyföldről Brassó megyébe érkezőket magyarul is üdvözlő, megyekapura kihelyezett kétnyelvű tábla sorsa: marad.

Erről az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Brassó megyei szervezete számolt be a Facebookon.

‼ 🛣 ‼ Fontos pert nyertünk: MARAD a többnyelvű felirat a megyehatárban! 🔻Több éve már, hogy Brassó és Kovászna megye... Posted by RMDSZ Brassó megyei szervezete on Thursday, February 25, 2021

Az ügy előzménye, hogy a megye önkormányzata évekkel korábban kihelyezte a táblát. Ezt azonban a decemberben parlamenti képviselővé választott Dan Tanasă alapította, a székelyföldi románok jogvédelmére alakult, de valójában a magyar szimbólumok és feliratok eltüntetéséért harcoló Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) megtámadta a bíróságon.

Az egyesület arra hivatkozott, hogy a törvény csupán azokban a közigazgatási egységekben engedi meg a többnyelvű feliratozást, ahol egy kisebbség aránya meghaladja a húsz százalékot, Brassó megye pedig nem tartozik ezek közé.

Tanasă egyesülete első fokon meg is nyerte a pert, az illetékes bíróság kötelezte is Brassó megyét a felirat eltávolítását a megyekapuról. A fellebbezésnél a kolozsvári AGFI is belépett a perbe, és sikerült elérni, hogy az első fokú ítéletet megsemmisítsék.

A törvényszék szerint az ADEC nem volt perképes az ügyben.

Ez volt a második olyan bírósági ügy, ahol ezt állapították meg. Egy korábbi jogerős ítéletben arra hivatkozva állapították meg az ADEC perképességének a hiányát, hogy

a szervezet a román nemzetiségűek jogaiért harcol, a magyar feliratok pedig nem a román nemzetiségűeknek szólnak.

A táblabíróság akkori ítéletében az szerepelt, hogy a magyar feliratok kifogásolása nem szolgálja az egyesület céljainak a megvalósulását.