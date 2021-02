Melania Trump wellnessben vigasztalódik

A volt first lady, Melania Trump, visszatért a szürke hétköznapok világába. A CNN tudósítása szerint, mely a „helyzetet közelről ismerő” forrásra hivatkozik, eredetileg úgy tervezte, jelen lesz Biden elnök beiktatásán, de végül aznap reggel férje kíséretében annak floridai rezidenciájába távozott.

Jelenleg nem foglalkozik politikával, napjai nagy részét a helyi wellnessközpontban tölti, melyet naponta kétszer is meglátogat. Esti programja általában a férjével és szüleivel töltött vacsora a teraszon. Donald nagyvonalúan ugyanis külön lakosztályt rendezett be felesége szülei részére Mar-A-Lagóban található házukban. Melania azonban úgy tűnik, nem adta fel teljesen a közszereplést, mivel nemrég Twitteren jelentette be, hogy létrehozta saját hivatalát.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021

Ez jelenleg férje házában üzemel, de már keresi a saját irodának alkalmas helyet Palm Beach városában. Ennek keretében folytatni szeretné korábban megkezdett „Be Best”, vagyis Legyél a Legjobb nevű kampányát, melyben a gyerekek online zaklatása ellen veszi fel a harcot. Ehhez alkalmazta is három korábbi segítőjét, akik a Fehér Házban töltött ideje alatt is mellette voltak.

Ugyancsak a családhoz közeli forrásra hivatkozva tudósít a hírcsatorna arról is, hogy Melania valamelyest keserűséggel vette tudomásul, hogy utódja már több amerikai országos lap, így például a People magazin címlapján jelent meg interjúkkal. Ezek száma jelentősen meghaladja Melania címlapon szereplő nyilatkozatainak számát, ami persze önmagában még nem nagy teljesítmény.

Ezek száma ugyanis 0, azaz nulla volt.

Úgy tűnik a volt first lady talán már bánja, hogy Fehér Házban töltött ideje alatt eléggé elutasító volt a sajtó munkatársaival szemben. Nem kívánt bővebben nyilatkozni a január 6-i események után sem, mivel úgy gondolta, sokat nem tudna javítani a helyzeten. A Fehér Ház egy korábbi munkatársa szerint Melania tisztában volt azzal, hogy csak vesztesként jöhet ki a helyzetből, akkor is, ha nyilatkozik, és akkor is, ha nem.

A volt first lady médiában való szereplésének hiánya miatt férje, vagyis Donald Trump sokkal inkább frusztrált volt, mint maga az érintett, nyilatkozta Stephanie Winston Wolkoff, Trump egykori tanácsadója. Az egykori elnök ennek karácsonykor hangot is adott, amikor egy Twitter-üzenetben a magazinokat részrehajlással vádolta.

Valamennyi igazság lehet is ebben, hiszen Laura Bush legalább hatszor szerepelt országos magazinok címlapján, míg Michelle Obama szinte állandó szereplő volt. Ez azonban Wolkoff szerint sokkal inkább arra vezethető vissza, hogy Melania jóval visszafogottabb volt a többi first ladyhez viszonyítva, semmint arra, hogy a magazinok ne érdeklődtek volna iránta. Wolkoff, aki könyvet is irt Melania Trumpról, úgy gondolja, hogy a volt first lady már bánja, hogy szinte minden interjúkérelmet visszautasított.

(Borítókép: Donald Trump Mar-A-Lagóban található birtoka 2021. február 13-án. Fotó: Joe Raedle / Getty Images)