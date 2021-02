Újabb pedofil ügyek gyengítik a német katolikus egyház hitelét

Egyre több vallomás kerül napvilágra a német katolikus egyház gyermekmolesztálási ügyeiről. Martin Kaufhold történész, az augsburgi egyetem középkorral foglalkozó professzora szerint:



Ha ez így folytatódik, akkor legfeljebb 20 évet adok a katolikus egyháznak Németországban.

Az utóbbi hetekben több botrányról lehetett megint olvasni a német sajtóban. Az egyik érintettje Karl Haucke, egy 69 éves férfi, még 2020 márciusában a Deutsche Welle-nek adott interjújában elmondta, még mindig arra vár, hogy az egyház ismerje el a gyermekkorában éveken át ellene elkövetett szexuális zaklatásokat. A személyes traumáját még az is fokozza, hogy az egyház nem hajlandó nyilvánosságra hozni a bűnösöket megnevező jelentését.

Egy másik ügy szerint 1963 és 1972 között egy most 63 éves férfit rendszeresen megerőszakoltak a németországi Speyer városában, ahol egy gyermekotthon lakója volt. Bevallása szerint még csak 5 éves volt, amikor elvitték az egyik lelkész házába, ahol megverték, majd megerőszakolták. Az ügyet még rettenetesebbé teszi az, hogy az otthont vezető apácák bottal verték az ellenálló gyerekeket, sőt ezért a „szolgáltatásért” pénzt is kaptak. A gyermekotthont végül 2000-ben zárták be végleg. Az egykori abuzált gyerekek pénzbeli kártérítést kaptak.

Egyre több hívő fordít hátat az egyháznak

A napokban egyre több hívő jelentette be, hogy elhagyja a katolikus egyházat. Főként a kölni egyházmegye hívői kezdtek el tömegesen kilépni. A papok által elkövetett szexuális visszaélések és azok eltussolása kapcsán elkezdték bírálni Rainer Maria Woelki katolikus kölni érseket. Woelki 2018-ban egy független testületet bízott meg az ügyek felgöngyölítésével. Többségében olyanokat érintett a vizsgálat, akik ismerték és fedezték az erőszakot elkövetőket.

A jelentést azonban végül nem tették közzé. Tavaly tavasszal meghirdettek ugyan egy sajtótájékoztatót, de végül lemondták. Emiatt több német – és nemzetközi – médium is azzal vádolta a kölni érseket, hogy el akarja tussolni az ügyben készített jelentést.

A hívők távozásának egyik oka az, hogy egy pap sem mer kiállni a nyilvánosság elé, hogy bevallja bűneit.

Martin Kaufhold történész az elhallgatás kapcsán azt mondta, hogy maga Woelki testesíti meg igazán a problémát, hiszen: „Tettének eredményeként ismét megrendült az egész katolikus egyház hitelessége, amit valószínűleg többé már nem lehet rendbe hozni.”

Ezzel együtt a katolikus hívőknek egyre kevesebb a türelme. A tömeges kilépést a koronavírus-járvány is csak erősíti, hiszen az istentiszteletek már egy éve csak online zajlanak. A kilépők számának növekedése egyre nagyobb ütemű. 2019-ben mintegy negyedmillióan fordítottak hátat a katolikus vagy az evangélikus egyháznak, bár a Németországban élők nagyjából fele még mindig valamelyik felekezethez tartozónak vallja magát.

A helyzet pikantériája, hogy Németországban kötelező egyházadót fizetniük azoknak, akik az evangélikus (lutheránus), katolikus vagy más egyházhoz, hitközösséghez tartoznak, illetve állandó, bejelentett lakhellyel rendelkeznek.

Martin Kaufhold történész szerint a katolikus egyház utóbbi 1000 éve most ér véget. Ez a szakasz pedig még a XI. századi beiktatási vita idején kezdődött. Akkor a pápák és a királyok harcoltak az egyház vezetéséért, irányításáért, aminek az lett az eredménye, hogy a papság megszerezte magának azt a szerepet, hogy csak ők lehessenek az isteni kegyelem egyedüli földi közvetítői.

