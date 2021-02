Szardínián márciustól újraindul az élet

Szardínia szigetén feloldják a járványkorlátozások többségét: március elsejétől megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és a távolságtartás lesz kötelező, miután a kedvező adatok miatt úgynevezett fehér színű besorolást kapott a terület – közölte szombaton az olasz egészségügyi minisztérium.

A földközi-tengeri sziget az ország első övezete, ahol a legalacsonyabb szintű járványintézkedésekre térnek át. Olaszországban október vége óta a vörös, narancssárga és sárga színű fokozatokat használják a járvány veszélyességének jelölésére.

Szardínia lett az első, fehér kategóriába sorolt térség.

Az 1,6 millió lakosú szigeten hétfőtől teljesen szabad lesz a közlekedés a települések között. Eltörlik az estétől reggelig tartó kijárási tilalmat is. A bárok, kávéházak, éttermek a Covid–19 előtt megszokott nyitvatartásra térhetnek vissza, vagyis napközben és az esti órákban sem kell korlátozniuk működésüket. Újranyithatnak az edzőtermek, uszodák, valamint a kulturális találkozóhelyek is, többek között a mozik és színházak. Érvényben marad ugyanakkor a kötelező maszkviselet az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön, valamint szabadtéren, tehát a nyílt utcán is.

Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy a korlátozások jelentős enyhítése nem jelent járványmentességet, és „nem csinálhat mindenki azt, amit akar”, elővigyázatosság nélkül. Szardínián a legalacsonyabb a járvány reprodukciós rátája, mivel százezer lakosra kevesebb mint harminc beteg jut. Ennek ellenére a szigeten is azonosították SARS-CoV-2 nagy-britanniai vírusvariánsát, emiatt a sziget néhány településén még várnak a teljes nyitással.

Olaszország többi részén ugyanakkor rosszabbodott a helyzet. Hétfőtől többek között Lombardia, Piemont és Marche tartományban is szigorítják a korlátozásokat, és többtucatnyi várost lezártak a nagy-britanniai, a dél-afrikai és a brazíliai vírusvariánsok erőteljes terjedése miatt. A lombardiai járványbiztos, Guido Bertolaso közölte, hogy a tízmilliós régióban a védőoltások első dózisát akarják csak beadni a pácienseknek, hogy minél több lakost tudjanak immunizálni. Bertolaso felvetette, hogy az országban az utóbbi egy évben megbetegedett, majd meggyógyult több mint kétmillió ember is csak első dózist kapjon a vakcinahiány miatt.

A középolasz Lazio tartomány egészségügyi tanácsosa, Alessio D’Amato szombaton azt szorgalmazta, hogy az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) a vírusmutációk terjedése és a vakcinahiány miatt kialakult „rendkívüli egészségügyi vészhelyzetben” gyorsított eljárással engedélyezze a Szputnyik V orosz oltóanyag alkalmazását.