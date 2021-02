Sokkoló felvételen látható Lady Gaga kutyáinak elrablása

Lady Gaga jelenleg Rómában forgat, a héten azonban szembesülnie kellett a lesújtó valósággal – ahogyan a kutyáit sétáltató Ryan Fishernek is. Ő vigyázott a három francia buldogra azon az estén, amikor két fegyveres férfi megállt mellette kocsival, és elrabolt tőle két kutyát.

A rablásról felvétel is készült, több közeli házon is volt kamera. A felvételek sokkolóak. Jól látható, ahogyan egy fehér autó fékez Fisher mellett, az elkövetők pedig ráüvöltenek, hogy adja át nekik a kutyákat. Az énekesnő barátja rémülten igyekszik megóvni az állatokat, kettőt azonban kitépnek a kezéből. Eldördül egy lövés is, mire a férfi a földre kerül, a harmadik kutya, Miss Asia pedig félelmében elfut. Ő hamar elő is került, Gustav és Koji azonban közel két napra eltűnt.

Az énekesnőnek hatalmas szerencséje volt, a kutyák ugyanis előkerültek, egy nő vitte be őket a kaliforniai rendőrkapitányságra. Jelenlegi információk szerint neki nincs köze a rabláshoz, Ryan Fisher pedig megúszta, kórházban lábadozik.