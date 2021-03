Jön az Európai Unió oltási könyve, szabadabban lehet vele utazni

Az Európai Bizottság még ebben a hónapban bemutatja a koronavírussal összefüggő új digitális immunitásigazolásra, más néven zöld igazolványra vonatkozó jogalkotási javaslatát; az intézkedéssel az európaiak szabadabb utazását szeretnék elősegíteni, közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfői Twitter-üzenetében.

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:



•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery



It will respect data protection, security & privacy