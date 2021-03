Másik kórházba kellett vinni a 99 éves Fülöp herceget

Tizenhárom napos kezelés után átvitték egy másik kórházba a 99 éves Fülöp herceget, aki február 16-án, szívpanaszokkal került be a VII. Eduárd királyról elnevezett kórházba. Innen március 1-én fertőzés miatt hétfőn a St. Bartholomew's Hospital nevű klinikára szállították át, hogy ott folytassák a kezelését.

A Buckingham-palota szóvivője azt mondta, Fülöp herceg szervezete reagál a kezelésre, jól érzi magát, és közölte azt is, hogy a hét végéig még biztosan a klinikán marad. Egyébként az udvari illetékesek hangsúlyozták azt is, hogy a herceget nem a koronavírus-fertőzés miatt kellett kórházba vinni. Ami azt illeti január 9-én megkapta a koronavírus elleni oltást is – írta az MTI.

Fülöp hercegnek már volt komolyabb szívpanasza, 2011 karácsonyának előestéjén mellkasi fájdalmak miatt a királyi család Londontól északkeletre fekvő téli rezidenciájáról, Sandringham kastélyából a légierő helikopterével kellett kórházba szállítani. Akkor szívkoszorúér-elzáródást diagnosztizáltak nála, és a panasz okát szívkatéteres beavatkozással és egy artériatágító betét beültetésével sikeresen megszüntették.