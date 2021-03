Kinyitottak Horvátországban a vendéglátóhelyek teraszai

Kinyitottak a kávézók és éttermek teraszai hétfőn Horvátországban, a vendéglátósok mintegy 75 százaléka élt ezzel a lehetőséggel a korlátozások feloldása után

Csak azok a vendéglátóhelyek nem nyitottak ki, amelyek nem rendelkeznek külső térrel, vagy kevésbé forgalmas helyen van az üzlet

– írja az index.hr. Ezek az éttermek továbbra is készíthetnek italt és ételt elvitelre, a kormánytól pedig ígéretet kaptak arra, hogy

márciusban még megkapják a járványhelyzet okozta gazdasági károk enyhítésére szánt támogatásokat.

Horvátországban az elmúlt 24 órában 91 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 243 064-et. Egy nap alatt 11 beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5537-re emelkedett. Kórházban 791 beteget ápolnak, közülük 64-en vannak lélegeztetőgépen.

Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója a válságstáb hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, heti összehasonlításban 32,9 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma az országban és több koronavírus-mutánst is regisztráltak, a britet, a dél-afrikait és a New York-it is, amelyről – mint mondta – még nem tudnak sokat. Mindenkit kért, hogy most ne utazzon.

Beszámolt továbbá az újabb vakcinaszállítmányok érkezéséről is, Vili Beros egészségügyi miniszter pedig bemutatta azt a honlapot, amelyen

hétfőtől online is lehet regisztrálni az oltásra.

A szomszédos Szlovéniában hétfőre 243-mal 190 324-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 11 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3854-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 543-an vannak kórházban, 91-en intenzív osztályon.

Szlovénia nem tervezi a vendéglátóhelyek teraszainak megnyitását,

közölte Janez Jansa kormányfő hétfőn a parlamentben.

Erre a lépésre az év elején Csehország is elszánta magát, most pedig ott az egyik legrosszabb a járványhelyzet Európában, figyelmeztetett Jansa.

Úgy vélte: a vendéglátóhelyek teraszainak megnyitása akkor lehet aktuális kérdés Szlovéniában, ha heti átlagban az új fertőzöttek száma 600, a kórházban kezelt betegek száma pedig 500 alá csökken.

Mindazonáltal hozzátette: a héten megvitatják annak lehetőségét, hogy a középiskolás osztályok mind visszatérhessenek az iskolapadokba.