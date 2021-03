Szovjet faluból a Nobel-békedíjig

2011 március 30-án, a londoni Royal Albert Hallban ünnepelték Mihail Gorbacsov 80-ik születésnapját. Az esemény híre bejárta a világsajtót. A gála műsorvezetője Kevin Spacey és Sharon Stone hollywoodi színészek voltak, de felköszöntötte az utolsó szovjet elnököt mások mellett Bill Clinton, Milla Jovovich, Sting, Bono és Arnold Schwarzenneger is. Az eseményről a The Atlantic is beszámolt. Az amerikai hetilap szerint Gorbacsov így búcsúzott: „Találkozzunk máskor is. Ne egy ilyen nagy koncerteremben, hanem egy falu szerény közterén. A legnagyobb boldogság számomra az, ha az emberekkel beszélgethetek”. Az idézetet követően a The Atlantic hozzátette: az est végén Gorbacsov beült rózsaszín belsejű limuzinjába, és elhajtott. (Fotó: Dave Hogan/G80 / Getty Images Hungary)