Dél-Afrika 11 millió adagot rendelt az egydózisú vakcinából

A Dél-afrikai Köztársaság 11 millió adagot rendelt a Johnson & Johnson amerikai gyógyszergyár koronavírus elleni, egydózisú védőoltásából – jelentette be Cyril Ramaphosa, az ország elnöke. Az MTI beszámolója szerint a vakcinából 2,8 millió adagot a második negyedévben fognak leszállítani, a fennmaradó mennyiséget pedig az év hátralévő részében.

Az államfő arról is beszámolt, hogy a kormány a járvány miatti korlátozások lazításáról határozott, illetve hármasról egyesre csökkentette a készültségi szintet.

A dél-afrikai koronavírus-mutáció bizonyos vakcinákkal szembeni ellenállóképessége miatt nem mindegy, milyen oltóanyagot választanak az országban. Már korábban is jelezték, hogy az AstraZeneca vakcinája helyett a Johnson & Johnsonéból szereznének be többet.

A Johnson and Johnson egydózisú vakcináját eközben az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakértői is jóváhagyták.

A CDC hozzájárulása a végleges engedélyezést jelenti, miután szombaton az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóságtól (FDA) is megkapta a jóváhagyást az amerikai vállalat által gyártott oltás. A szövetségi kormány a terjesztőpartnerek segítségével vasárnap este vagy hétfő reggel tervezi az első adagok kiszállítását.

Jelenleg a Johnson and Johnson vakcinája az egyetlen egydózisú Covid-oltóanyag, amely elérhető az Egyesült Államokban. A szakemberek szerint az oltás szállítása és tárolása is egyszerűbb, mint az eddig megjelent vakcináké, ugyanis elegendő hűtőszekrényben tartani, nem szükséges hozzá fagyasztó. A Johnson and Johnson tervei szerint márciusig húszmilliónál több, az év közepéig pedig százmillió adagot szállít majd a vakcinából, ami elegendő az Egyesült Államok oltási terveiben szereplő mennyiség közel harmadához.