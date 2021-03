WHO-igazgató: az idei év még a járványról fog szólni

Az Egészségügyi VIlágszervezet (WHO) vészhelyzeti igazgatója, Michael Ryan nemrég azt nyilatkozta, hogy az idei év még biztosan a járványról fog szólni – írja az Associated Press.

A szakértő úgy fogalmazott:

„irreális" a gondolat, hogy a járványt még az év vége előtt sikerül megfékezni.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az oltások által várhatóan csökkenteni lehet majd a fertőzés terjedésének sebességét, valamint a halálozások és a kórházi kezelések számát.

Felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy a kormányoknak továbbra is egyértelműen arra kell koncentrálniuk, hogy a fertőzés terjedését annyira lelassítsák, amennyire csak lehet. Hozzátette: ebben a vakcinák többsége is segítséget nyújthat, mivel egy részük

nemcsak a beoltott személyt immunizálja, hanem azt is megakadályozza, hogy továbbadják a fertőzést.

A szakértő ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy mivel a vírus állandóan mutálódik, ezért semmit sem lehet megígérni és biztosra venni.