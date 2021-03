Nem jó a Pfizer és a Sinopharm vakcinákat összekeverni

A dél-szerbiai Vranje városában járt pórul egy szerb férfi, akit még január végén oltottak be a Pfizer-BionTech vakcina első adagjával. Három héttel később azonban tévedésből – amelyre csak utólag, az oltás beadása után jöttek rá – a Sinopharm vakcinát kapott második adagként. Annak ellenére, hogy az oltás előtt bemutatta az oltási igazolását, amelyen egyértelműen látszott, melyik gyártó készítményéből kapott eredetileg.

A férfi szerint épp kedélyesen beszélgettek az orvossal, aki megjegyezte milyen jó is ez a kínai oltás. Eléggé megzavarodtak – mesélte az RTL Klub Híradójának. A két vakcina eltérő hatásmechanizmust alkalmaz: a Pfizeré a vírus genetikai kódjának egy részletét tartalmazza, míg a kínai elölt vírust, amit egy adenovírus juttat be a szervezetbe, máshogyan is hatnak, ezért nem tudni, mi történik, ha a két oltást egymást követve beadják valakinek.

A férfi nem sokkal később rosszul lett: mellkasi fájdalmat érzett, elájult és megugrott a vércukra is. A tanácstalan orvosoktól infúziót is kapott, és bár mindez már két hete történt, azóta sem érzi jól magát.

Az eset után felhívta őt a szerb egészségügyi államtitkár, és megígérte, hogy nyomon követik a sorsát.

Nem ez az első eset, hogy az oltási kampány hevében összecserélik a vakcinákat. Korábban írtunk arról, hogy Romániában is megesett, hogy két külön gyártó védőoltását kapta tévedésből egy páciens. Ott azonban a Pfizeré mellett a Moderna hasonló hatásmechanizmusú védőoltását keverték össze, akaratlanul is elősegítve egy tudományos kutatás eredményeit, amely szintén azt feszegeti, hogy mi történne, milyen védettséget lehetne – akár egyáltalán – kialakítani ha az mRNS-alapú vakcinákkal keresztoltanák a pácienseket.