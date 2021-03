Joe Biden üzletel a csontfűrészes gyilkossal

Még Lord Palmerston brit miniszterelnök mondta majdnem napra pontosan 173 évvel ezelőtt: „Angliának nincsenek örök barátai, Angliának nincsenek örök ellenségei, Angliának érdekei vannak.” De a jelek szerint nemcsak Angliának, az Egyesült Államoknak is. Joe Biden amerikai elnök ugyanis fittyet hány a választási kampányban tett ígéreteire, és nem dorgálja meg a Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró brutális meggyilkolására parancsot adó szaúdi koronaherceget, Mohamed bin Szalmánt.

A Joe Biden által alkalmazott kettős mércére nem a Fox News, nem is a Breitbart News Network hívja fel a figyelmet, hanem a Trump-pártisággal még véletlenül sem gyanúsítható The New Yorker Magazine. Robin Wright újságírónő tényfeltáró cikkében szó szerint idézi Joe Biden – akkor még – elnökjelölt kijelentését:

Szaúd-Arábia a nemzetközi közösség páriája, ahol nem tartják tiszteletben a társadalmi értékeket.

És a kampányban a nagyközönségnek igencsak tetsző szózatában konkrétan Mohamed bin Szalmánt, a trónörököst is néven nevezte, mint aki a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán brutálisan megölt és láncfűrésszel feldarabolt Dzsamál Hasogdzsi likvidálására utasítást adott.

Ez volt néhány hónappal ezelőtt, amikor Biden még semmiféle hatalommal és felelősséggel nem rendelkezett. Ma viszont az Egyesült Államok elnökeként a világ legnagyobb befolyással bíró politikusa. És ebben a minőségében nem feltétlenül emlékszik már hajszálpontosan arra, mit is mondott a választási kampány idején...

Szaúd-Arábia a nemzetközi közösség páriája, olyan kormánnyal, amely semmibe veszi a társadalmi értékeket.

Ezt mondta Biden szó szerint az egyik olyan televíziós vitaműsorban, amelyben a demokrata párti elnökjelöltek ütköztették álláspontjukat.

Hogy miért? Nos, Biden név szerint megvádolta Mohamed bin Szalmán koronaherceget, a szaúdi trón fényűző életet élő örökösét, ő mozgatta a háttérből a szálakat Dzsamal Hasogdzsi, a Washington Post kolumnistája, a szaúdi rendszer éles bírálója meggyilkolásában ügyében. A gyanú szerint 2018-ban a trónörökös fivére, aki akkoriban a sivatagi királyság washingtoni nagykövete volt, csalogatta be Hasogdzsit Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusára azzal, hogy ott olyan papírokat kaphat, amelyek birtokában feleségül veheti török menyasszonyát.

Hasogdzsi lépre ment, vesztére. Alig, hogy belépett a konzulátus területére, a fejére húztak egy plasztikzsákot. A török elhárítás által megszerzett hangfelvételen csak annyi hallható, hogy Hasogdzsi könyörög:

Asztmás vagyok! Meg fogok fulladni!

Huszonöt perccel később csontfűrész zaja hallható a hangfelvételen, ahogy Hasogdzsi fogva tartói feldarabolják a szaúdi újságírót. A holttestet, pontosabban annak darabjait sohasem találták meg.

A halálbrigád a koronaherceg utasítására cselekedett – mondta Biden a szóban forgó elnökjelölti vitában. – Felelnie kell ezért. Meg fog fizetni, Szaúd-Arábia továbbra is pária marad. Nem fogunk fegyvert szállítani a szaúdiaknak, ha elnök leszek.

A legutolsó információnk szerint az Egyesült Államok elnökét Joe Bidennek hívják. És az Egyesült Államok továbbra is szállít fegyvereket Szaúd-Arábiának.

Múlt pénteken a Biden-adminisztráció nyilvánosságra hozott egy CIA-jelentést, amely a Hasogdzsi-gyilkosságról kiderített részleteket tartalmazza, és amelyet Donald Trump országlása idején eltitkoltak, vagy legalábbis nem propagáltak. Senkit sem lepett meg, hogy a CIA-elemzés alátámasztotta: MBS hagyta jóvá az ellenzéki újságíró elrablását és brutális meggyilkolását. (MBS Mohamed bin Szalmán nevének közkeletű rövidítése.)

2017 óta a koronaherceg kezében volt a királyság hírszerző és biztonsági ügynöksége, ennélfogva teljességgel valószínűtlen, hogy szaúdi ügynökök bármiféle titkos küldetést hajtottak volna végre MSB tudta és beleegyezése nélkül, áll a jelentésben.

A dokumentum azt is tartalmazza, hogy az isztambuli konzulátuson a gyilkosságot végrehajtó tizenöt tagú halálbrigádból heten MBS személyi testőrsége, a RIF (Rapid Intervention Force, azaz a gyors reagálású erők, közkeletű nevén a Tiger Squad, a Tigrisosztag katonái voltak. Többüket le is fényképezték a trónörökös kíséretében, amikor MSB 2018-ban a Trump-adminisztráció meghívására az egyesült Államokban turnézott, és amikor nem csupán Donald Trump, hanem olyan demokrata hírességek is a kegyeit keresték, mint Oprah, Jeff Bezos, Bill Gates, Michael Bloomberg, Bill Clinton és Michael Douglas.

A RIF – a szaúdi királyi gárda egyik alegysége – azért van, hogy védelmezze a koronaherceget, csak neki tartozik elszámolással, és már a múltban is részt vett ellenzékiek elnyomásában a királyság területén vagy azon kívül, olvasható a CIA-jelentésben.

És Biden mégsem tett semmit MBS elmarasztalása érdekében. Szó szerint semmit, az emberjogi csoportok, külpolitikai szakértők, szaúdi ellenzékiek, sőt, az elnöki stáb néhány tagjának megrökönyödésére. A Biden-adminisztráció a jelentés nyilvánosságra kerülése után napokig azt ígérte, hogy – nem úgy, mint korábban Trump – büntető intézkedéseket hoz és újraértékeli a két ország kapcsolatát. Biden válasza szimbolizálni fogja kemény álláspontját az emberi jogok kérdésében – ígérték –, sőt, Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára egyenesen azt mondta: „Az elnök nem fogja vissza magát, ha úgy érzi, lábbal tiporják az emberi jogokat, a szólásszabadságot vagy a média szabadságát.” Csakhogy Mohamed bid Szalmán neve egyszer sem került szóba, amikor a büntetőszankciókat citálták, amelyeket a jelentés napvilágra kerülése után foganatosítottak.

És a múlt szombati sajtóértekezleten, amikor az újságírók többször is nekiszegezték a kérdést, hogy miképpen próbálja megbüntetni a szaúdi trónörököst, Biden elegánsan kibújt a válasz alól, pontosabban úgy tett, mintha nem is hallotta volna a kérdést.

Ehelyett a Pénzügyminisztérium csak a RIF embereit és Ahmad al-Aszirit, a szaúdi Központi Hírszerzés korábbi főnökhelyettesét szankcionálta, utóbbit a Hasogdzsi-gyilkosság értelmi szerzőjének és az akció vezetőjének aposztrofálták. A Külügyminisztérium is kitalált egy új szankciót, aminek a Hasogdzsi-tilalom fantázianevet adta. Ennek a lényege, hogy nem kaphatnak beutazási vízumot azok a szaúdiak, akik az államilag irányított elnyomásban vagy pedig ellenzékiek és kritikus újságírók elnémításában részesek. Kezdésként a Külügyminisztérium egy hetvenhat fős listát közölt – amelyen nem olvasható a trónörökös neve. Nem beszélve arról, még ha olvasható is lenne, a beutazási vízum megtagadása nem éppen súlyos büntetés egy gyilkosságért...

Végső soron Biden személyesen döntött arról, hogy nem akarja tönkretenni a kapcsolatokat a jövendőbeli uralkodóval, aki még csak a harmincas évei derekán jár, és aki jó eséllyel irányítani fogja az elkövetkező harminc-negyven évben az olajban gazdag sivatagi királyságot, legalábbis mértékadó amerikai politikusok így vélekednek. Magyarázatképpen hozzáteszik: Washington sohasem szankcionál állam- és kormányfőket. Még olyan autokratákat sem, mint amilyen Vlagyimir Putyin, aki pedig nemcsak a Krím annektálását rendelte el, hanem gyaníthatóan Alekszej Navalnij megmérgezését is, vagy Basar al-Asszadot, aki közvetve félmillió szír haláláért tehető felelőssé az évtizedes polgárháborúban; de még Kim Dzsong Unt sem, aki a világ legelnyomóbb rendszerét működteti, és aki meggyilkoltatta féltestvérét és nagybátyját.

Amit viszont egyetlen amerikai politikus sem említ, az a következő: Szaúd-Arábia a földkerekség legnagyobb fegyverimportőre, méghozzá az amerikai fegyvereké. Biden ezért nem akarja veszélyeztetni a kapcsolatait MSB-vel.

Csakhogy ez egy tökéletesen hibás érv – ezt már Bruce Riedel, egy korábbi CIA-tisztviselő jegyzi meg, aki dolgozott a Nemzetbiztonsági Tanácsban és a Pentagonban is. – Biden döntése nagy hatással lesz arra, hogy tekintenek a világban az új elnökre, arra, miként alakul majd annak az ígéretének a teljesítése, miszerint kiáll az amerikai értékekért. A kiállás helyett félrenézett, amikor a diktátorok eltették láb alól az ellenzékieket. A rosszfiúk ezentúl nyugodtak lesznek, mert senki sem fog a körmükre nézni. A közkatonákat megbüntetik, már amennyire egy vízum megvonása büntetés, a főkolomposok pedig továbbra is élvezhetik kastélyaik luxusát.

Sőt, folytatják bűnös üzelmeiket. A következő célpont Szaad al-Dzsabri, egy korábbi szaúdi hírszerzési főnök. Al-Dzsbri egy másik koronahercegnek, Najefnek dolgozott, és nagy hatalmú terrorelhárítási összekötő lett a királyság és a George W. Bush-, valamint az Obama-adminisztráció között. Kulcsszerepet játszott a 9/11 utáni megtorló akciókban az Al Kaida ellen. Ám 2017-ben Kanadába szökött kevéssel azt megelőzően, hogy MSB félre tette al-Dzsabri mentorát, Najefet. Egész egyszerűen féltette az életét. Csakhogy a család Szaúd-Arábiában maradt, és al-Dzsabri két gyermekétől, Sarah-tól és Omártól elkobozták az útlevelüket. Pontosabban, MSB felajánlotta nekik, hogy távozhatnak az országból, ha az apjuk feladja magát. Al-Dzsabri azonban nem hülye, nem tért haza, mire a gyerekeket – akik immár húszas éveik elején járnak – egy évvel ezelőtt letartóztatták.

Tavaly novemberben koncepciós eljárás keretében a fiút kilenc, a lányt hét év börtönre ítélték pénzmosásért és szökési kísérletért.

Ezzel párhuzamosan MBS egy halálosztagot küldött al-Dzsabri után Kanadába – a Tiger Squad embereit –, hogy kinyírják al-Dzsabrit, egy héttel Hasogdzsi szétfűrészelése után. Csakhogy a kanadai hatóságok lefülelték a Tigriseket, mivel bűnelkövetésre alkalmas eszközöket találtak náluk, és csak aztán engedték belépni őket az országba, miután elkobozták tőlük a csontfűrészeket és egyéb „precíziós műszereket”. Dzsabri azóta a Kanadai Királyi Lovas Rendőrség védő szárnyai alatt tengeti napjait a hatalmas országban, ismeretlen helyen.

Megjegyzendő, hogy a Dzsabri család üdvözölte a Hasogdzsi meggyilkolásához kapcsolódó hírszerzési adatok nyilvánosságra hozatalát, ugyanakkor attól tartanak, hogy a felelősségre vonás elmaradása csak még jobban felbátorítja MBS-t.

Az átláthatóság, a transzparencia jó dolog, de ez sajnos nem azonos az elszámoltathatósággal, és mindez messze nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza MSB-t az eddigi tevékenysége folytatásában”, állítja Kalid al-Dzsabri, az egykori kémfőnök egyik fia. Ami történt, az olyan, mintha egy bűnözőt elítéltek volna gyilkosságért, majd után szabadon kisétál a tárgyalóterem ajtaján. Ennek az az üzenete, hogy trónörökösnek egy kicsit körültekintőbben kell eltüntetnie a kritikusait, nehogy lebukjon.

Annyi azért mégiscsak megtörtént, hogy a Biden-adminisztráció tudtára adta a szaúdiaknak, többé nem kapnak támadófegyvereket a jemeni háború folytatásához. Ugyanakkor a védelmi fegyverzetet továbbra is szállítják, sőt, hangsúlyozták, hogy nem hagyják védtelenül a királyságot. Az mindenesetre egyértelmű, hogy Szaúd-Arábiának sokkal nagyobb szüksége vagy az Egyesült Államokra, mint viszont.

Persze adjuk meg Bidennek, hogy most legalább már vége van annak a groteszk babusgatásnak, amiben Donald Trump részesítette az emberi jogokat lábbal tipró szaúdi rezsimet. A Washington Post szerkesztőségi cikkben követelte a hét végén, hogy az amerikai kormány ne adjon beutazási engedélyt a koronahercegnek, mert nincs szükség egy újabb, az egész országot átszelő önfényező road-show-ra. Továbbá nem ártana befagyasztani a trónörökös közvetlen családtagjainak amerikai bankbetétjeit és egyéb pénzügyi érdekeltségeit. Ám Biden döntése, miszerint nem lép rá erre az útra, azt jelzi, hogy az az alapvető változás, amit az amerikai–szaúdi kapcsolatokban ígért a választási hadjáratban, nem következett be, és a trónörököst semmi sem tartja vissza múltbeli bűnös tevékenysége folytatásától.

Továbbá: a nyilvánosságra került CIA-jelentésből Hasogdzsi rokonsága semmit sem tudott meg arra vonatkozóan, hogy hol lehet az újságíró holtteste, illetve annak darabjai.

Még jobban magam alatt vagyok, mint eddig – mondta Hatice Cengiz, a néhai Hasogdzsi menyasszonya a CNN-nek múlt pénteken. – Órákig vártam rá az isztambuli szaúdi konzulátus előtt, miután bement, hogy megkapja az esküvőnkhöz szükséges papírokat. Aznap délután lett volna a lagzi. De soha többé nem láttam, és már feladtam a reményt, hogy valaha viszontlássam.

