Botránysorozat zilálta szét a spanyol királyi házat

Az utóbbi tizenegy évben botrány botrányt követett a spanyol királyi ház környékén. Az első csapást az uralkodó – akkor még I. János Károly ült a trónon – imázsára a veje, Inaki Urdangarín Washingtonba költözése jelentette 2009-ben, amikor már terjedtek a pletykák a sikkasztásról és a befolyással való visszaélésről. A kétszeres olimpiai bronzérmes egykori kézilabdázó a Telefónica/Movistar távközlési cégnél töltött be vezető pozíciót évi másfélmillió eurós fizetéssel plusz 1,2 milliós reprezentációs büdzsével. Ez azonban nem volt elegendő, még több kellett, és rajtavesztett: 2012-ben kirobbant a Nóos-botrány.

Kiderült, hogy az Urdangarín által vezetett Nóos nevű névleg kutatócég csak arra szolgált, hogy közpénzeket szippantson át a király vejének bankszámlájára.

Az exkézilabdázót – aki a Spanyol Olimpiai Bizottság alelnöki posztját is betöltötte – 2018-ban öt év, tíz hónapi letöltendő börtönbüntetésre ítélték, továbbá 512 000 eurós pénzbírság megfizetésére közpénz elsikkasztása, csalás, hűtlen kezelés és befolyással való üzérkedés miatt.

Urdangarín jelenleg is börtönben van, a napokban szállították át egy baszkföldi büntetésvégrehajtási intézetbe.

Az Urdangarín-ügy után nem sokkal kerültek napvilágra azok a fotók, amelyek I. János Károlyt ábrázolták botswanai elefántvadászat közben. Ez nemcsak az állatvédőket háborította fel, hanem az is kiderült, hogy nem saját költségén vadászott Afrikában, hanem ajándékba kapta a szafarit.

Még nem is csillapodtak le az elefántügy hullámai, amikor kiderült, hogy a nagytermészetű király évek óta csalja a feleségét, legutóbb egy Corinna zu Sayn-Wittgenstein nevű, nála több mint húsz évvel fiatalabb német üzletasszonnyal, akinek madridi luxusvillát és egyéb javakat bocsátott a rendelkezésre államköltségen.

Amikor Urdangarínt elítélték, feleségére, Krisztina infánsnőre – I. János Károly kisebbik leányára – is kiróttak 132 500 eurónyi pénzbírságot, mivel tagja volt a Nóos igazgatótanácsának, és tudnia kellett a sikkasztássorozatról. (Bár ő ezt váltig tagadta.) Ennek hatására öccse, aki IV. Fülöp néven 2014-ben lépett a trónra apja lemondása után, megfosztotta nővérét a Palma de Mallorca hercegnője címtől. (Urdangarínt pedig értelemszerűen a Palma de Mallorca hercege titulustól.) Krisztina két lányával Genfbe költözött, majdhogynem illegalitásba vonult.

Végül tavaly augusztus 4-én a Rey Emeritus, az exkirály Juan Sumer álnéven Abu-Dzabiba menekült, és ma is ott tengeti a napjait egy dúsgazdag barátja,

Mohamed bin Zajed al-Nahjan, az emírségek trónörököse pénzén.

És most itt a legfrissebb hír: IV. Fülöp két nővére, Cristina és Elena Abu-Dzabiban beoltatták magukat a koronavírus ellen, ami igencsak kiverte a biztosítékot Spanyolországban.

A két hölgy ugyanis, lévén 57 és 55 évesek, odahaza még bőven nem lettek volna jogosultak életkoruk miatt az oltásra, ők azonban megtehették, hogy elutaztak az Emírségekbe – annak ürügyével, hogy meglátogatják agg édesapjukat –, és ha már arra jártak, egy füst alatt „oltakoztak” is. A hírt az El Confidencial oknyomozó portál robbantotta, majd az El Mundo, és idővel az egész világsajtó is átvette.

A két királyi leszármazottnak – mivel nincs semmilyen krónikus betegségük, továbbá a foglalkozásuk sem kívánja meg, hogy beoltsák őket – Spanyolországban még hónapokat kellett volna várniuk, amíg sorra kerülnek. Ők viszont így kikerülték a sort...

A királyi ház az üggyel kapcsolatban azt közölte: IV. Fülöp nem felelős nővérei cselekedeteiért – a két nő 2014 óta hivatalosan nem tagja a királyi családnak. Az uralkodó, hitvese és két lányuk csak akkor kapnak oltást, ha rájuk kerül a sor, semmiképpen sem akarnak előre tolakodni.

A királyi sarjak egyébként a Sinopharm vakcináját kapták meg, tehát a kínai oltóanyagot – a jelek szerint nekik nem derogál a 86 százalékos védettséget biztosító szer felvétele.

Időközben hazatértek a hölgyek Arábiából, Dona Elena el is ment a királyi palotába, a La Zarzuelába, de csak azért, hogy meglátogassa idős édesanyját, az anyakirálynét, öccsével, IV. Fülöppel nem is találkozott, az uralkodó nem fogadta nővérét. A király kínosan ügyel arra, hogy ne tartson fenn semmilyen kapcsolatot családjának botrányba keveredett tagjaival, mert tudja, hogy csak így állíthatja helyre – úgy, ahogy – a királyi família megtépázott tekintélyét.

Az igazság az, hogy amióta kirobbant a Nóos botrány, IV. Fülöp drasztikusan szakított Urdangarín feleségével, Dona Cristinával. Kettejük között végzetesen megromlott a viszony, amikor hat éve Fülöp megfosztotta nővérét a Palma de Mallorca hercegnője címtől. Cristina próbálta azt a látszatot kelteni, mintha ő mondott volna le a titulusról.

Sokkal többet ér Spanyolország infánsnőjének lenni, mint egy szimpla hercegnőnek, mondta állítólag.

A három testvér 2017 karácsonyáig a szentestét mindig együtt töltötte, közös családi vacsorával. De csak addig. És amióta az édesapjuk Abu-Dzabiba szökött, már semmilyen kapcsolat nincs a testvérek között. Ennek ellenére a király rajta tartja a szemét unokaöcsein és unokahúgain – összesen hatan vannak, és velük is akad gond elég. Elena két gyermeke, Felipe és Victoria de Marichalar y Borbón, húszas éveik elején, rendszeresen arcmaszk nélkül lófrálnak nyilvánosan, emiatt kapnak is hideget-meleget a pletykalapoktól. Nem beszélve arról, hogy Felipe túl gyakran váltogatja a menyasszonyait, és ez sem tetszik a nagybátyjának. Ami Cristina négy gyermekét, Juant, Pablót, Miguelt és Irenét illeti, velük nincs különösebb baj – most még.

Sofia – magyarul Zsófia –, az anyakirályné, az Abu-Dzabiba távozott Rey Emeritus megcsalt hitvese teljesen visszavonultan él. Bár már 82 éves elmúlt, még mindig nem oltották be, szöges ellentétben jóval fiatalabb két lányával. Érdekes módon a görög származású királyné azt akarja, hogy férje térjen haza, és ugyanezt szeretné a két lány, Cristina és Elena is. Az El Mundo forrásai úgy tudják, a király minden követ megmozgat, hogy hazatérhessen.

Nincs túl jó egészségi állapotban, bottal és járókerettel közlekedik, nagyon úgy tűnik, hogy már fittyet hány az esetleges peres eljárásra, ami fogadhatja, és már csak az érdekli, hogy a szülőhazájában halhasson meg.

(Borítókép: I. János Károly a Zarzuela-palotában 2010. május 25-én, Madrid Spanyolországban. Fotó: Carlos Alvarez / Getty Images)