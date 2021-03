Lazítások és járványzónák: így kezelik a pandémiát a szomszédok

A környező országok közül csak Ausztria és Szlovénia jelentett be enyhítéseket, de dél-nyugati szomszédunk is csak a schengeni övezetből érkezőket engedi át a határon. Összességében azonban Magyarországnál lazább szabályozások jellemzik szomszédainkat. Romániában a helyi hatóságok dönthetnek a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról, de Horvátországban is működnek már az éttermek teraszai.