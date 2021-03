Hivatalos: közösen fog vakcinát gyártani Ausztria, Dánia és Izrael

Jeruzsálemben csütörtökön tartott közös sajtótájékoztatót az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu, dán kollégája, Mette Frederiksen és az osztrák kancellár, Sebastian Kurz, első tárgyalásuk után. Bejelentették, hogy

közösen fognak vakcinát gyártani, befektetni A GYÁRTÁSBA és kutatásokat végezni.

Megegyeztek abban, hogy a vakcinagyártás különböző munkafázisait felosztják egymást között.

Benjamin Netanjahu elmondta, hogy az együttműködés fő célja minél előbb elérni a nyájimmunitást. Kiemelte, hogy Izrael már magabiztosan halad ennek eléréséhez és szeretnék, ha más országok is elérhetnék ezt. Elmondta, hogy megbeszélésük során tapasztalataikat, elképzeléseiket osztják meg egymással, valamint tervük részleteit is kidolgozzák.

A dán miniszterelnök emlékeztetett, hogy a vakcinához való mielőbbi hozzájutás alapvető fontosságú a koronavírus-járvány leküzdéséhez. Az új mutációk miatt újabb egészségügyi krízisre is fel kell készülni, ezért is fontos a nemzetközi együttműködés, tette hozzá Mette Frederiksen. Szerinte minden ország egyéni tudással rendelkezik a járványkezelésről, ami segítségére lehet más országoknak. Mindhárom országnak alapos kutatásai vannak a vakcinákról, a csütörtöki megbeszélés eredménye bizonyíték, hogy nemcsak beszélgetni tudnak hatékonyan egymással, de cselekedni is.

Sebastian Kurz szerint

mostanra egy dolog biztosan világossá vált, hogy ezt a járványt egyedül globális együttműködéssel lehet legyőzni.

Kiemelte, hogy nyárra valószínűleg teljes védelmet fognak nyújtani a most beadott vakcinák, ugyanakkor fel kell készülni a járvány esetleges további fázisaira, új mutációira. Az osztrák szakértők becslései szerint az elkövetkezendő években Ausztriának 50 millió dózisnyi oltóanyagra lesz szüksége.