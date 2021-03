A francia miniszter szerint az EU-nak össze kellene fognia az orosz és kínai vakcinák ellen

Az európai kapcsolatokért felelős francia iniszter, Clement Beaune szerint a kínai és az orosz vakcinák használata azok Európai Uniós engedélyezése előtt sérti az EU-n beüli szolidaritást – írja Reuters. Eddig az EU gyógyszerfelügyelete, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) sem az orosz vakcinát, sem a kínait nem engedélyezte még, de az előbbinek már megkezdte vizsgálatát.

Egyre több tagállam választja a különutas stratégiát vakcinaügyben az akadozó EU-s engedélyezési, gyártási és szállítási folyamat miatt. Az orosz vakcinát, a Szputnyik V-t már három EU-tagállamban is engedélyezték és használják: Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban. Magyarországon a kínai vakcinát is engedélyezték és használják, valamint már Lengyelország is közölte, hogy tervez beszerezni a Sinopharmnak ebből a vakcinájából.

Eközben Ausztria és Dánia szövetségre lépett Izraellel, ahol már a népesség több mint felét beoltották. Csütörtökön közös sajtótájékoztatót tartottak a már hivatalossá vált együttműködésről. Közös befektetési alapot hoznak létre vakcinagyártások és kutatások finanszírozására, valamint együtt meg is kezdik a gyártást. Clement Beune ehhez képest viszont azt állítja, hogy ha az EU-tagállamok orosz vagy kínai vakcinát használnak az EU-s engedélyezés előtt, akkor megsértik a szolidaritás elvét.