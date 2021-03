Ausztrália felfüggeszti a kínai CCTV sugárzási engedélyét

Az ausztrál médiahatóság (SBS) felfüggesztette a kínai állami televízió (CCTV) és annak a nemzetközi csatornájának (CGTN) sugárzási engedélyét azok után, hogy egy emberi jogok megsértéséről szóló panasz érkezett hozzájuk a kínai csatornával kapcsolatban.

A felfüggesztés vasárnaptól érvényes és addig szól, amíg ki nem vizsgálta a hatóság az ügyet.

Februárban az Egyesült Királyság vonta vissza a CCTV sugárzási engedélyét, majd rá egy hétre pedig Kína tiltotta be a BBC sugárzását az országban (a BBC honlapja eddig is be volt tiltva a kommunista országban).

A kínai külügyminisztérium azt nyilatkozta az esetről a Reutersnek, hogy szerintük, amit Ausztrália csinál az „klasszikus politikai üldöztetés". Nyilatkozatukban sürgetik az érintett feleket, hogy „tegyék félre ideológiai előítéleteiket".