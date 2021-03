Eddig tartott az AfD titkosszolgálati megfigyelése

A napokban cikkezett a sajtó arról, hogy német alkotmányvédelmi hivatal (BfV) megfigyelés alá helyezte az Alternative für Deutschland pártot, mert az AfD-hez köthető szélsőséges csoportok a demokratikus rend aláásására törekednek.

A német szövetségi parlamentben szemléltetően 88 képviselővel bíró párt megfigyeléséhez a BfV pedig titkosügynököket is használhat, lehallgathatják a párt tagjainak telefonbeszélgetéseit és olvashatják az emailjeiket is – írta a Euronews.

Ez azonban addig tartott, míg pénteken egy kölni bíróság felfüggesztette a BfV megfigyelését

– jelentette a dw.com.

Az AfD ugyanis két keresetet és két sürgősségi indítványt nyújtott be a titkosszolgálat ellen. A párt azzal érvelt, hogy

ha megfigyelés alá helyezik, csökkennének az esélyei a közelgő választásokon más politikai tömörülésekkel szemben.

Egyrészt március 14-én lesznek a helyi választások Rajna-vidék-pfalz és Baden-württemberg tartományokban, másrészt pedig idén szeptermberben parlamenti választások is lesznek Németországban.

Annak kiszivárgása, hogy a BfV megfigyelés alá helyezte a pártot, már így is ártott az AfD imidzsének, ráadásul egy korábbi megállapodás szerint az alkotmányvédelmi hivatalnak titokban kellett volna tartania ennek tényét. Jóllehet, pont e megállapodás miatt nem is jelenthette volna be publikusan azt, hogy megfigyelik az AfD-t, így elképzelhető, hogy nem véletlenül szellőztette meg a sajtónál a hírt.

Ahogy azt a korábban írtuk: lehet olyan kormányzati szándék is, hogy a választások előtt a botránnyal csökkentsék a radikális jobboldali párt népszerűségét.