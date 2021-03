Hetvenegy kilogramm hulladékot találtak egy szabadon kóborló tehén gyomrában az észak-indiai Harijána államban – írta az MTI. Az állat egy közlekedési balesetben sérült meg, majd egy állatvédő szervezet vette gondjaiba. Az állatorvos megállapította a tehénnél, hogy fel van puffadva.

A négyórás műtéten kiderült, hogy tele van a gyomra szeméttel, a többi között szögeket és műanyagokat távolítottak el a szervezetéből. Mint az kiderült a tehén nem élte túl a műtétet. Az állatvédő szervezet elnöke azt mondta, hogy 13 éves praxisa alatt még soha nem szedett ki ilyen sok szemetet egy tehénből. A maximum 50 kilogramm volt.

A tehén Indiában szent állat. Mintegy ötmillió gazdátlanul kóborol az utcákon, többségüknek nincs egyéb tápláléka, mint a földön szanaszét heverő hulladék. Narendra Modi hindu nacionalista miniszterelnök kormánya szigorú tehénvédelmi intézkedéseket vezetett be. Ez is közrejátszik abban, hogy sok tehén csak úgy lófrál. És gond az is, hogy

az állattartók rákaptak arra, hogy az öreg vagy beteg teheneket szabadjára engedik ahelyett, hogy a vágóhidaknak adnák el őket.

A lenyelt szeméttől elpusztuló tehenek számáról Indiában nincs friss, országos adat, a Times of India egy hatóságokra és aktivistákra hivatkozó 2017-es cikke állítja azt, hogy csak Lucknow városában évente mintegy 1000 tehén halálát okozza a lenyelt hulladék.