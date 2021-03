Szuper óvatos nyitással próbálkozik Németország

Megjelent Németországban a nyitásról szóló, öt pontos kormányzati terv. Erről szerda este számolt be Angela Merkel kancellár, a dokumentumot vélhetően a magyar kormány is alapul veszi majd a március végi enyhítések megtervezésekor. Kérdés viszont, ha bukik az óvatos nyitás, hogyan reagálhat rá a német társadalom.

Pár órával a Kormányinfón bejelentett teljes lezárást megelőzően Németországban is új járványügyi szabályokról döntött a kormány. Szerda este azonban Angela Merkel már a korlátozások enyhítéséről számolt be, a kancellár öt pontos tervben ismertette a német nyitás stratégiáját. Ezt megelőzően kilenc órán keresztül vitatta meg a járványkezelés új irányát Merkel és a tizenhat szövetségi tartomány vezetőjével. A megbeszélés során a politikusok arra jutottak, hogy

Bár március 28-ig jelentős lezárások maradnak, de közben elindulhat a nyitás.

Arról is döntöttek, hogy az enyhítéseket kéthetente, a járványügyi statisztikák tükrében újra értékelik. Amennyiben egy térségben három egymást követő nap, meghaladja a százat, egyes esetekben az ötvenet a százezer főre eső új fertőzöttek száma, akkor a korlátozásokat az adott területen visszavonják. Egyes enyhítéseket negatív tesztek felmutatásához kötnek majd, ennek érdekében hétfőtől minden német állampolgár részére egy ingyenes PCR-tesztet biztosítanak.

Ami pedig a nyitást illeti, az öt pontos terv a következőképpen zajlik le Németországban:

Egyes iskolák, óvodák, valamint a fodrászok nyithatnak – ez a folyamat egyébként már hétfőtől elkezdődött.

Március 8-tól kinyithatnak a könyves-, virág- és barkácsboltok boltok, illetve az úgynevezett „testi kontaktust igénylő szolgáltatások”, mint a masszázs szalonok is.

Szintén március 8-tól fokozatosan nyitnak a múzeumok, az állatkertek és egyéb közterek, valamint a kiskereskedések. Enyhülnek a sportolásra vonatkozó szabályok, a kültéri, csoportos testmozgást maximum tíz főig engedélyezik.

Március 22-től pedig nyithatnak a kültéri éttermek, valamint a kulturális intézmények: a színházak, mozik, koncerttermek és operaházak. Szintén indulhat az élet a konditermekben és más beltéri sportlétesítményekben.

Április 5-én tovább lazítják a beltéri sportlétesítményeket és csoportos testmozgást szabályozó korlátozások, illetve megrendezhetik a szabadidős eseményeket is.

Az enyhítések persze szorosan összefüggnek az átoltottság kérdésével. Németországban naponta átlagosan kétszázezer embert oltanak be, emellett is nagy azonban a lakosság ellenállása a vakcinával szemben. Egy decemberi felmérés szerint átlagosan 40 százalék a szkeptikusok aránya a társadalomban, különösen a keleti tartományokban ellenzik az oltást. A lakosság beoltását nehezíti, hogy az AstraZeneca gyógykészítményével kapcsolatban a német közvéleményben is számos kritika jelent meg. Az uniós gyógyszerengedélyezési hatóság januárban adott vészhelyzeti használatba vételi engedélyt a gyógyszergyárnak, azonban Franciaország és Olaszország mellett Németország sem kezdte el alkalmazását.

Ennek eredményeképp a rendelkezésre álló 1,17 millió adagból csak 300 ezret adtak be eddig.

A szerdai ülést követően azonban Angela Merkel azt is bejelentette, hogy egy független testület az AstraZeneca vakcináját engedélyezheti a 65 év alattiak számára.

Németország február 14-én hosszabbította meg szigorú járványügyi intézkedéseit, a most ismertetett nyitási stratégia ennek az időszaknak a lezárásához köthető. Az enyhítés azonban továbbra is roppant óvatos, s mivel számos biztosítékot az rendszerbe építettek, vagyis romló statisztikák esetén a kormány azonnal visszarendezheti az eredeti állapotokat. Kérdés ezért, hogy a német társadalom hogyan reagál majd a következő hetekben várható idegjátékra. Az ARD német közszolgálati TV-hálózat februárban közölt egy felmérést,

mely szerint a lakosság 27 százaléka véli úgy, hogy túlzóak az óvintézkedések, ami 5 százalékról emelkedett meg mindösszesen két hét leforgása alatt.

A német sajtó ezért a korlátozások elleni tüntetések kiújulására hívja fel a figyelmet. Szinte napi rendszerességgel ad interjút Stephan Grünewald szakpszichológus, aki a német lakosságban uralkodó frusztrációra és a társadalom széttöredezettségére figyelmeztet. Grünewald szerint az egyik csoportnak sikerült azonosulnia a karanténnal. Bár ők a jelenlegi helyzet nyertesei, a nyitást követően is folytathatják bezárkózott életmódjukat, náluk a visszailleszkedés okoz majd problémát. A többséget azonban tartósan nyomasztja a bezártság és a bizonytalanság, ami a következő, kísérleti időszakban csak erősödni fog.

(Borítókép: Angela Merkel 2021. március 3-án. Fotó: Omer Messinger / Getty Images)