Legálisan partizott 1300 ember, a vírus terjedését vizsgálták

Az amszterdami Ziggo Dome-ban szombat éjjel letesztelték, hogy miként lehetne feloldani a szórakozóhelyeken a koronavírus-járvány miatt korlátozásokat – írja a Guardian.

Az éjszakai klubot négy órára nyitották meg, a jegyekhez 15 eurós áron lehetett hozzájutni,

de HÚSZ PERC ALATT AZ ÖSSZESet ELKAPKODTÁK A BULIZNI VÁGYÓK.

A résztvevőknek a jegy mellett egy 48 óránál nem régebbi negatív tesztet is fel kellett mutatniuk a belépéshez, valamint a beléptetésnél a testhőmérsékletüket is megkérték. Ezenfelül még arra is megkérték őket, hogy a buli után legkésőbb öt nappal szintén teszteltessék magukat.

A kísérletpartiba összesen 1300 embert vontak be, akiket hat, egymástól elkülönített csoportra osztottak.

Les premières images du concert test cette après-midi au Ziggo Dome d'Amsterdam 🤩 pic.twitter.com/nBNKKDfRYf — Guettapen (@Guettapen) March 6, 2021

A jelenlevők ezekben a csoportokban partizhattak azoknak a holland lemezlovasoknak a zenéire, akik a talpalávalót biztosították.

Eközben pedig minden táncmozdulatukat figyelték a szakértők.

A tudósok azt próbálták megállapítani, hogy ezekben a csoportokban mennyi esélye van annak, hogy a bulizók átadják egymásnak a fertőzést.

A hat különböző – öt darab 250 fős, illetve egy 50 fős – csoport eltérő feltételek mellett partizhatott:

Az első csoportban kötelező volt a maszkviselés, és szabadon mozoghattak a táncolók, de egy négyzetméteren belül legfeljebb három ember tartózkodhatott.

A második csoportban szintén kötelezték a maszkviselést, de emellett még másfél méter távolságot is tartaniuk kellett egymástól a résztvevőknek.

A harmadik csoportban csak akkor kellett maszkot viselniük a jelenlevőknek, amikor táncoltak, aközben viszont fix helyen kellett tartózkodniuk, ahonnan nem mozdulhattak el egymás felé.

A negyedik csoportban mindvégig kötelező volt a maszkviselés. A mozgásukat nem korlátozták, viszont itt számos ülőhely is volt a táncparkett mellett.

Az ötödik csoportban csak a táncolás során viseltek maszkot, itt is fix helyen táncoltak az emberek, és itt is voltak ülőhelyek. Ez utóbbiaknál viszont két szék távolság is volt az emberek közt.

A hatodik – 50 fős – csoportban egyáltalán nem viseltek maszkot, és oda ülhettek vagy állhattak, ahova csak akartak.

Ezenfelül az egyik csoportnak még foszforeszkáló italokat is adtak, miközben arra biztatták őket, hogy énekeljenek is a dalokra,

és ezáltal látszódjon, hogy mennyire tudnának terjedni köztük a fertőzést hordozó aeroszolrészecskék.

A kutatók egyébként azt állapították meg az est során, hogy amikor kicsit „felpörgött a ritmus”,

akkor még azok is megszabadultak a maszktól, akiknek viselniük kellett volna.

Un concert test a eu lieu au @ZiggoDome d'Amsterdam hier 🇳🇱 🙌🏻 🔥pic.twitter.com/V84PlKmM3O — FRENCH CROWD (@frenchcrowd_fr) March 7, 2021

A kormányzat szakértői az emberkísérlet-partin nyert adatokat arra fogják felhasználni, hogy meghatározzák: milyen feltételek mellett nyithatnak majd ki ismét a szórakozóhelyek a következő hónapokban.

A hollandok egyébként már korábban is végeztek hasonló kísérleteket. Megvizsgálták például azt is, hogy egy 500 fős üzleti konferencia megtartása milyen veszélyekkel járna.

Ezenfelül 1200 szurkoló jelenlétében egy focimeccset is megvizsgáltak.

A közeljövőben pedig azt is meg fogják nézni, hogy egy szabadtéren megrendezett könnyűzenei fesztivál mennyire lenne megtartható.