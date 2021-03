Kamala Harris: A világ a nők számára még mindig nem úgy működik, ahogy kellene

Kamala Harris amerikai alelnök és Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnöke is küldött nőnapi videóüzenetet az Európai Parlament plenáris ülésének hétfői megnyitójára. Harris beszédében hangsúlyozta, hogy a transzatlanti szövetség megerősítése nem csak a koronavírus-járvány válságkezelése végett különösen fontos, hanem a demokráciákat globálisan fenyegető populizmus térnyerésének visszaszorítása miatt is.

Szerinte a „világ a nők számára még mindig nem úgy működik, ahogy kellene”. Mint mondta, a járvány felerősítette a társadalmi egyenlőtlenségeket, a rasszizmust és a nők elleni erőszakot. A nemek közötti egyenlőség eléréséhez a legfontosabb, hogy a nők biztonságban érezhessék magukat a társadalom minden területén.

Harris felhívta a figyelmet, hogy a szabad és tisztességes demokráciák működéséhez elengedhetetlen a nők bevonása a politikai döntéshozatali folyamatokba. Kiemelte:

Ez nem jótékonysági cselekedet. Ha a nők számára jól működő világot építünk, nemzetünk biztonságosabb, erősebb és virágzóbb lesz.

Jacinda Ardern üzenetében azt hangsúlyozta, büszke rá, hogy országa, Új-Zéland a világon elsőként vezette be a nők szavazati jogát 1893-ban. A jelenlegi új-zélandi kormány 48, illetve a kormányzó párt 55 százalékát nők alkotják, és a legfontosabb állami pozíciókat nők töltik be − tette hozzá, azonban rámutatott arra is, hogy ez az előrehaladás egészen addig nem nevezhető jelentősnek, míg globálisan még mindig komoly a nemi alapú egyenlőtlenség.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a férfiak foglalkoztatási rátája az unióban 78, míg a nőké csupán 67 százalékos.

2030-ra ezt a százalékbeli egyenlőtlenséget a felére kell csökkentenünk

− húzta alá, majd hozzátette: ugyancsak elfogadhatatlan, hogy a nők 14 százalékkal kevesebbet keresnek, és a munkahelyi elismerésért legalább kétszer annyit kell dolgozniuk, mint férfi kollégáiknak. Kiemelte továbbá, hogy el kell távolítani az akadályokat az egyenlőség felé vezető úton, törekedni kell az esélyegyenlőségre. Szerinte ez nem túl bonyolult, megvannak a jól bevált szükséges eszközök, csak végre kell hajtani, amit elkezdtek.

(Borítókép: Kamala Harris 2021. március 8-án. Fotó: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images)