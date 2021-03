Felfüggesztették a volt katalán elnök mentelmi jogát

A spanyol legfelsőbb bíróság kérésére szavazott az Európai Parlament a három katalán EP-képviselő, Carles Puidgemont, Clara Ponsatí és Antonio Comín mentelmi jogának felfüggesztéséről. A parlament titkos szavazás során 45 tartózkodás mellett 400:248 arányban Puidgemont mentelmi jogának felfüggesztése mellett szavazott, a másik két képviselő esetében is hasonló volt ez az arány. Puidgemont és képviselőtársai a 2017-es katalán függetlenségi népszavazás után menekültek külföldre, mert

Spanyolországban akár 13 év börtönbüntetésre is számíthatnak, ezalól pedig az EP-mandátumuk adott mentelmi jogot – egészen eddig.

A történet azonban valószínűleg nem ér itt véget. A jelenleg is Belgiumban tartózkodó Puidgemont az Azonnalinak elmondta, hogy amennyiben a parlament megszavazza a spanyol legfelsőbb bíróság javaslatát, abban az esetben az Európai Unió Bíróságához fordulnak.

A döntés hátterében természetesen ezúttal sem a jog, hanem az erő és az európai nagyhatalmak érdekei állnak,

ahogy az a Minority SafePack esetében is kiütközött, amikor az Európai Bizottság elutasította azt. Számos uniós tagállamnak adódnak gondjai a nemzeti kisebbségekkel, mint például a balti államoknak az oroszokkal, a franciáknak a bretonokkal, Romániának és Szlovákiának a magyarokkal. Nem lehet tehát azt mondani, hogy az EP-képviselőket a spanyol legfelsőbb bíróság jogi érvelése győzte meg, hiszen amennyiben nem szavazták volna meg az intézkedést, akkor az fölbátoríthatná a saját nemzeti kisebbségeiket is.

Érdekesség, hogy egyetlen magyar képviselő, köztük a Fidesz delegáltjai sem szavaztak nemmel.

Ez annak fényében rendkívül ellentmondásos, hogy néhány hete a közmédiában a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése kapcsán Puidgemontot úgy harangozták be a vele készített interjú előtt, mint Katalónia legitim elnökét.

2021 érdekes év lehet a nemzeti kisebbségek szempontjából is. Katalóniában a függetlenségpártiak kerültek többségbe a tartományi parlamentben a februári választások után, míg májusban Skóciában tartanak választásokat, ahol jelenleg akkora az előnye a függetlenséget a zászlajára tűző Skót Nemzeti Pártnak (SNP), hogy nem is az a kérdés, hogy megnyerik-e a választásokat, hanem az, hogy tud-e önállóan kormányt alakítani. A skótkérdést tovább élezi az is, hogy a katalán függetlenséget támogató pártokhoz hasonlóan a Nicola Sturgeon vezette SNP is újabb függetlenségi népszavazással kampányol.

