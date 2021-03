Súlyos a helyzet a cseh kórházakban

Enyhülni látszik a koronavírus-járvány Csehországban: hétfőn a járvány terjedési mutatója alacsonyabb volt egynél. Ugyanakkor több mint nyolcezer beteget ápolnak kórházban, közülük 1800-an súlyos esetnek számítanak, ez pedig az eddigi rekord az országban − derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján kedd reggel megjelent kimutatásból.

Az új igazolt fertőzések száma hétfőn 10 466 volt, majdnem kétezerrel kevesebb, mint egy hete. A járvány kockázati tényezője az öt sávra osztott, százpontos táblázatban a legmagasabb ötödikből hosszabb idő után visszatért a negyedik sávba. A kórházakban továbbra is súlyos a helyzet, a hivatalos statisztikákból kiderült, hogy jelenleg

A CSEH KÓRHÁZAKBAN 8500 SZEMÉLYT KEZELNEK, KÖZÜLÜK 1800-AN SÚLYOS ESETNEK SZÁMÍTANAK.

A koronavírus brit mutációjának terjedése határozza meg a járvány alakulását Csehországban, ahol március 28-ig szükségállapot van érvényben. Jelentősen korlátozva van a lakosság mozgása, éjszakai kijárási tilalom van érvényben, zárva vannak az iskolák, az üzletek, és leállították a szolgáltatásokat is. Csehországban eddig több mint 850 ezer embert oltottak be, közülük több mint 320 ezren már a második adagot is megkapták. A csehek kizárólag az Európai Unióban jóváhagyott vakcinákat használják a lakosság immunizálására.