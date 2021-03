A Pentagon két hónappal meghosszabbította a Nemzeti Gárda washingtoni jelenlétét

Két hónappal meghosszabbították a Nemzeti Gárda mintegy 2300 tagjának washingtoni jelenlétét, ez a Capitolium biztosítására kirendelt jelenlegi 5200-as létszám kevesebb mint fele, jelentette be az amerikai védelmi minisztérium kedden.

A törvényhozás épületének

januári ostroma óta a Nemzeti Gárda tagjai is védik a biztonsági okokból ideiglenesen elkerített objektumot.

A döntést a capitoliumi rendőrség kérelmének alapos tanulmányozása után hoztuk meg – közölte a Pentagon, miután Lloyd Austin miniszter jóváhagyta az egészen május 23-ig szóló hosszábbítást a lehetséges fenyegetések kockázatára tekintettel. A tájékoztatás szerint a kivezényelt gárdisták létszámának folyamatos csökkentésén fognak dolgozni, amint azt a körülmények lehetővé teszik.

Több névtelenséget kérő tisztségviselő is arról számolt be a Reutersnek, hogy nem tud olyan titkosszolgálati információkról, amelyek indokolnák a Nemzeti Gárda nagyfokú jelenlétét. Ez nem csupán a veszélyek felméréséről szól, hanem a capitoliumi rendőrség jelenleg hiányzó és fejlesztésre szoruló képességeinek támogatásáról is – mutatott rá John Kirby, a védelmi tárca vezető szóvivője.

Január 6-án Donald Trump több száz feldühödött híve erőszakkal a washingtoni szövetségi törvényhozás épületébe, a Capitoliumba, és csak több óra alatt sikerült őket eltávolítani az épületből. Az ostrom során öten életüket vesztették. Az incidens miatt meg kellett szakítani a demokrata párti jelölt, Joe Biden győzelmét hozó novemberi elnökválasztás eredményének véglegesítését.

A szövetségi ügyészség több mint háromszáz ember ellen emelt vádat az ostrom miatt, köztük volt az Oath Keepers és a Three Percenters nevű szélsőséges milícia több tagja is.